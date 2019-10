Pomeriggio Cinque: è lite tra Roger Garth e Rodrigo Alves (Ken Umano)

A Pomeriggio Cinque si parla di chirurgia estetica. In studio Rodrigo Alves che litiga con Roger Garth

Durante l’ultima pagina di Pomeriggio Cinque della puntata di oggi si è discusso di chirurgia estetica. In studio non sono mancati personaggi televisivi che sono ricorsi ai ritocchini e tra di loro è spuntato anche Rodrigo Alves, che è tornato in Italia proprio per presenziare nel programma della sua Barbarella. Rodrigo è entrato in studio trionfante, sfoggiando un look luccicante sulle note di ‘Splendido Splendente’ di Donatella Rettore. Il discorso, quindi, si è spostato su di lui e sui numerosi interventi a cui è ricorso per migliorare il suo aspetto fisico. Qualcuno ha notato che ultimamente il famoso Ken Umano ha subito dei cambiamenti abbastanza importanti. Specialmente riguardante la sua acconciatura che somiglia molto a quella del cantante napoletano Nino D’Angelo.

Rodrigo Alves si arrabbia e scambia Roger Garth per una donna

Per Barbara invece i suoi capelli sono molto simili al celebre caschetto biondo di Raffaella Carrà. A quel punto sono intervenuti Roger Garth e Roberta Beta ed è lì che si è accesa una bella ed imperdibile discussione. L’ex gieffina ha fatto molta ironia sul nuovo cambiamento di Rodrigo Alves mentre il modello romano ci è andato un po’ giù pesante. Barbara d’Urso ha notato che il suo opinionista aveva fatto una faccia un po’ strana e dunque gli ha chiesto il motivo. “Sono contento che abbia cambiato idea perché sono convinto che sia un ragazzo con dei problemi psicologici e di insicurezza”, le ha risposto Roger Garth. Il Ken Umano, dal canto suo, ha fatto finta di non sapere chi fosse il suo interlocutore: “Ma tu chi sei? Esteticamente è una bella persona ma io pensavo fosse una donna”. Queste parole hanno però scaldato l’animo del modello romano che ha accusato Rodrigo Alves di essere rude e di aver cancellato la sua identità: “Tu non esisti più, sei una cosa artefatta. Sono contento che hai capito di fare un passo indietro”.

Pomeriggio Cinque, in studio anche Ambra Lombardo fresca di ‘ritocco’

In studio, poi, è entrata Ambra Lombardo la quale si è detta felicissima dell’operazione chirurgica che ha subito. L’ex professoressa di recente si è rifatta il seno ed ha rivelato che ha scelto di ritoccarsi perché, a causa di un forte dimagrimento, lo aveva letteralmente perso.