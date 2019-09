Ambra Lombardo la dolorosa confessione: “Vittima di un amore malato”

Ambra Lombardo ospite a Non succederà più ha rivelato di aver avuto un passato doloroso a causa di un suo ex fidanzato

Ospite a Non succederà più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, Ambra Lombardo si è lasciata andare ad una terribile confessione sul suo passato. L’ex gieffina, ora legata al parrucchiere Kikò Nalli, in questi giorni si è rifatta il seno. Non a caso si è collegata telefonicamente con la Di Miceli proprio dalla clinica in cui si trova. Ambra ha parlato della sua situazione sentimentale attuale facendola trasparire tranquilla. Ma quelle che sono balzate alle orecchie sono state sicuramente le parole sul suo passato. Alla fine dell’intervista, Ambra Lombardo ha rivelato il vero motivo per cui ha deciso di rifarsi il seno.

Ambra Lombardo: “Sono stata poco bene a causa di un amore malato”

Si, la motivazione principale è sicuramente per poter migliorare il suo aspetto. Ma sfortunatamente c’è di più. L’ex professoressa ha rivelato che il suo seno si era svuotato dopo un forte dimagrimento avvenuto durante un periodo difficile. Giada Di Miceli ovviamente ha voluto approfondire l’argomento e quello che ne è uscito fuori è stato qualcosa di davvero terribile. Ambra Lombardo ha confessato che in passato è stata vittima di un ex fidanzato violento che la maltrattava. Questo ragazzo l’ha fatta soffrire davvero tanto e per questo era dimagrita tantissimo. “Ho deciso di rifarmi il seno perché si era svuotato a causa di un forte dimagrimento” – ha rivelato la fidanzata di Kikò Nalli – “Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno”.

Ambra Lombardo: “L’errore più grosso che io abbia potuto fare è stato quello di non denunciare”

Ambra ha inoltre affermato che l’errore più grande che abbia potuto commettere è stato quello di non denunciare il suo ex fidanzato. E quindi ha colto l’occasione per lanciare un messaggio importante alle ragazze all’ascolto: bisogna denunciare sempre! La Lombardo ha inoltre ammesso che rifacendo il seno è come se si fosse lasciata il passato alle spalle. Proprio come le ha detto Giada Di Miceli, è come se fosse rinata.