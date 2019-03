Pomeriggio 5, Zequila contro Karina: “Se non fosse per la d’Urso staresti sotto terra”

Antonio Zequila e Karina Cascella, è scontro a Pomeriggio 5 tra gli ospiti di Barbara d’Urso

A Pomeriggio 5 è andato in scena uno scontro tra Antonio Zequila e Karina Cascella. I due non se le sono mandate a dire! Tutto è partito con un’osservazione dell’opinionista, secondo cui Zequila non somiglierebbe affatto all’attore Kevin Costner, come sostenuto invece da lui. Prima lo ha fatto con ironia: “Era uguale, per un attimo mi sono confusa. Pensavo fosse Kevin Costner davvero”. Ma Zequila ha insistito dicendo che è vero e a quel punto Karina ha rincarato la dose: “Non è possibile dire un’eresia del genere perché non hai niente di Kevin Costner”. Lo scontro è stato inevitabile a questo punto e Zequila, che non era in studio ma in collegamento, ha risposto così a Karina: “Può darsi che non ho nulla di Kevin Costner come tu non hai nulla di simpatico e nulla di uan donna carina, come già hai il nome. Hai mangiato uno yogurt scaduto”.

Pomeriggio 5, Zequila contro Karina: “Fatti una camomilla. Sei acida. Ti rivolgi in modo antipatico”

Karina ha fatto notare all’altro ospite che il pubblico applaudiva lei e non lui, quindi forse non è così antipatica come sostenuto da Zequila. Quest’ultimo allora ha iniziato a dire che lui è un attore, ha elencato film e fiction a cui a preso parte. Karina lo ha stuzzicato: “E di che stiamo parlando, di un film che ha vinto il premio Oscar?”. L’opinionista poi ha detto che lei essendo appunto opinionista può esprimere il suo pensiero. Un pensiero su cui Zequila si è fatto un’idea ben precisa: “Uno può dire le stupidaggini ma sei sempre acida. Fatti una camomilla. Sei acida. Ti rivolgi in modo antipatico”. “Perché ti devi arrabbiare? Tu assomigli a Kevin Costner? Parliamo di dati oggettivi, di fatto”, ha ribattuto Karina. Zequila ha ripetuto di somigliare a Costner, pure se il pubblico, interpellato dalla Cascella, ha sostenuto il contrario.

Zequila e Karina Cascella litigano a Pomeriggio 5: “Se non fosse per la d’Urso staresti ancora sotto terra a fare la talpa”

A quel punto Zequila ha cominciato a elencare nuovamente i suoi lavori, insinuando che Karina al contrario suo non ha fatto niente di paragonabile ai suoi lavori. “Io ho fatto l’Isola dei famosi perché sono famoso. Tu hai fatto La Talpa e sei rimasta sotto terra. Se non fosse per la d’Urso staresti ancora sotto terra a fare la talpa”, ha detto Zequila contro Karina. Lei ha sostenuto che la quantità di neuroni di una persona non si giudica in base al mestiere. “Tu non sai cosa sono, io ho fatto cinque esami di medicina”, ha detto Zequila. Allora Karina gli ha suggerito di fare un provino per la Dottoressa Giò. Zequila ha terminato dicendo che lui è stato a Caduta libera e ha anche vinto la puntata. Un modo per dimostrare, dal suo punto di vista s’intende, di avere i neuroni.

Zequila e Karina, scontro finale: Barbara d’Urso non riesce a fermarli

Le offese non sono mancate, Karina ha preferito sorvolare quando le è stato rivolto un insulto ma poi ha risposto a tono. “Non hai le qualità, non hai il potenziale, non sei una persona colta. Non conosci niente di niente. Da me tu puoi solo imparare. Io ho vinto Caduta libera dove tu non andrai mai, da Gerry Scotti. Ho vinto la puntata”, ha insistito ancora Zequila prima di prendere ispirazione da Vittorio Sgarbi e iniziare a ripetere il solito “Capra, capra, capra” all’indirizzo di Karina. Fino al “Capra con la parrucca”, perché oggi Karina ne indossava una. Barbara ha cercato di stemperare gli animi scherzando e parlando dei Nuovi Mostri di Striscia la notizia, ma Karina e Antonio Zequila hanno continuato. Solo quando la padrona di casa ha cambiato argomento hanno smesso di urlarsi contro.