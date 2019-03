Angelo Sanzio, nuovi interventi chirurgici: la d’Urso sorpresa “Ora basta”

Angelo Sanzio, nuove operazioni di chirurgia estetica: il racconto a Pomeriggio 5

Ospite a Pomeriggio 5, Angelo Sanzio ha parlato dei suoi nuovi interventi di chirurgia estetica. Barbara d’Urso lo ha annunciato mostrando le foto con le bende e dicendo che se avesse saputo prima che li avrebbe fatti glielo avrebbe impedito. Chissà se sarebbe riuscito a convincere Angelo a desistere, ma anche altri ospiti in studio hanno cercato di fargli capire che è il caso di non proseguire con la chirurgia estetica. Il professor Lorenzetti, per esempio, gli ha dato il suo parere da esperto, ma senza girarci molto intorno: “Più fa così più peggiora, non ha bisogno di tutto questo. […] Fermati, sei andato già oltre, non ha alcun senso”.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ferma i ritocchini di Angelo Sanzio: “Ora basta”

“Il viso non lo toccherò più”, ha detto Angelo precisando però che lo fa per un suo gusto estetico e non perché non riesce ad accettarsi, come sostenuto da qualcuno. Secondo Karina Cascella, protagonista di uno scontro epico con Zequila, queste continue operazioni estetiche non sarebbero un messaggio positivo per i ragazzi che lo seguono. Angelo vuole però fare ancora qualcosa. Non interverrà più sul viso, ma ha intenzione di infoltire ancora un po’ i capelli, pure se ha già fatto due interventi a tale scopo. Barbara ha placato le polemiche contro Angelo, poi lo ha rimproverato: “Lui si piace così solo che adesso basta, ora basta”.

Angelo Sanzio rifatto, i nuovi interventi di chirurgia estetica

Ma cosa ha rifatto Angelo Sanzio stavolta? Ha raccontato di aver subito degli interventi agli occhi, per alzare l’angolo esterno. Poi ha fatto un contouring surgery, per snellire e scolpire il viso si suppone. Infine è intervenuto sul mento. Questi nuovi ritocchini vanno ad aggiungersi ai tanti che ha già fatto prima di partecipare al Grande Fratello 15, condotto proprio da Barbara d’Urso.