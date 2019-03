Karina Cascella con la parrucca a Pomeriggio 5: il motivo

Karina Cascella parrucca, l’opinionista di Barbara d’Urso stupisce tutti a Pomeriggio 5

Oggi Karina Cascella a Pomeriggio 5 si è presentata con una parrucca. Dopo mesi con i capelli corti, fino alle spalle, l’opinionista ha stravolto il suo look indossando una parrucca con capelli lunghissimi. Già qualche ora fa, a dire il vero, Karina su Instagram ha postato dei video per mostrare il suo cambiamento e già stamattina, quindi, i fan si sono chiesti cosa stesse succedendo. Ma perché? Anche Barbara d’Urso era curiosa di saperlo e proprio a Pomeriggio 5 Karina lo ha spiegato: “Io stamattina sono uscita e ho ordinato una parrucca. Può essere anche un messaggio carino, sdoganare che la parrucca può essere usata solo per motivi di salute. […] Ma mi volevi normale oggi in questo talk?”. Oggi nel programma di Canale 5 si parlava di bellezza e ritocchini estetici.

Karina Cascella con la parrucca: il motivo non riguarda solo il cambio look

Prima di andare in onda, Karina ha postato su Instagram una sua fotografia con la parrucca e ha scritto un chiaro messaggio in allegato. “Perché la parrucca? La domanda che mi state facendo da un paio d’ore… […] Perché no? Dicendovi anche che oltre ad essere una tendenza molto in voga soprattutto negli Stati Uniti, la motivazione che mi piace di più riguarda il tabù che c’è sempre quando si parla di parrucche”, questo ha scritto sotto la foto. E poi ha spiegato meglio cosa intendesse dire a proposito del tabù sulle parrucche: “Credo che il fatto di usarle anche se non se ne ha il bisogno dal punto di vista medico, sia un modo per far sì che diventi più ‘normale’ e meno imbarazzante qualora ce ne fosse poi davvero bisogno e per chi soprattutto deve farne uso. Quindi oggi io sono così”.

Pomeriggio 5, Karina Cascella indossa una parrucca

Karina ha aggiunto infine che ha comprato ben due parrucche e che nei prossimi giorni le mostrerà ai suoi fan. Ha deciso quindi di divertirsi e di cambiare look ogni tanto, oltre che di indossarle per i motivi da lei spiegati. Un po’ come ha fatto Ilary Blasi al Gf Vip 2018, no?