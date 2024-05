Pomeriggio 5, scontro tra Fedez e gli ospiti. Cosa è successo

Fedez e Myrta Merlino sono di nuovo in guerra: dopo l’intervento del rapper all’uscita del processo che lo vede vincitore contro il Codacons, gli ospiti in studio si sono scatenati.

Sembrava che la faida tra Federico Lucia e Pomeriggio 5 fosse terminata, ma forse ci sbagliavamo. La colpa è sempre di Michelle Dessì, l’inviato che marca a uomo Fedez dai tempi delle prime voci sulla separazione da Chiara Ferragni: Fedez si era scatenato alcuni mesi fa contro la trasmissione, accusandoli di non dargli tregua e di infastidire persino la povera Paloma durante le passeggiate al parco.

Ci risiamo! Vediamo cosa è successo oggi nello studio del talk show di Canale 5:

Fedez e Michelle Dessì: nemici amici!

In studio ci sono Ludovica Frasca, ex velina, e il raffinatissimo Raffaello Tonon.

Myrta lancia il servizio che vede protagonista Michelle Dessì, ormai in rapporti quasi fraterni con Fedez. L’inviato e il rapper hanno dei trascorsi da mesi, infatti era stato proprio Dessì a consegnare i cornetti contro la sfortuna sia a lui che a Chiara Ferragni.

Ovunque Fedez si giri ecco che trova Michelle, tra i due è nata una complicità che porta il cantante a rilasciare sempre delle dichiarazioni ricche di spirito.

Myrta Merlino dovrebbe ringraziare che tra il suo giornalista e Fedez sia nata questa amicizia ironica, visto che Pomeriggio 5 è l’unico programma che riesce sempre ad assicurarsi una intervista a Fedez, ma evidentemente in studio non sono d’accordo.

Fedez riconosce Dessì e ride, ormai abituato alle incursioni del giornalista.

Poi gli rivela qualche novità ancora caldissima appena uscito dal tribunale.

Infatti oggi si teneva l’ennesimo processo contro l’associazione Codacons, come aveva fatto sapere Fedez questa mattina con delle storie satiriche su Instagram.

Il giudice ha deciso che abbiamo ragione noi, anche stavolta ho vinto io contro il Codacons, ma io lo so che sei qui per chiedermi dei gossip. Ti invito a qualche festa con i miei amici così puoi vedere che non c’è niente!

Fedez insomma smentirebbe i vari flirt e le voci che lo vorrebbero sempre accompagnato a qualche bella ragazza, ma non è tutto. Sempre stanco di vedersi accerchiato per i gossip e per la storia della separazione dalla Ferragni, Fedez attacca Myrta Merlino attraverso il Dessì:

Sai che ti dico? Domani sarò con la mia associazione a fare degli incontri con i bambini disabili, faremo delle cose belle insieme. Giocheremo e faremo lezione di rap con i bambini e nei prossimi giorni farò degli interventi sul bullismo. Perché non mi seguite per le cose serie e mi seguite sempre per le ca****e. Vieni a vedermi in associazione!

”Sei un maleducato” Botta e risposta tra Fedez e gli ospiti

In studio si sono infervorati per queste parole! Tonon lo bacchetta perché non vestito in modo consono per un tribunale.

Persino il giudice pare lo abbia ripreso per non essersi presentato in maniera decorosa al processo.

Ma quella più arrabbiata di tutti è Ludovica Frasca che non accetta questo comportamento del rapper, lo chiama maleducato in diretta perché ha dato una pacca sulla spalla a Michelle Dessì.

Addirittura!

Secondo Ludovica, Fedez non dovrebbe permettersi di prendersi confidenze con il giornalista che lo sta intervistando e soprattutto non dovrebbe fare il gradasso con l’invito alle feste e facendo il sarcastico.

Ma Myrta riporta la pace in studio, invitando davvero Michelle Dessì a seguire Fedez negli eventi dell’associazione, perché quello che fa per i bambini è davvero bello e importante.

Speriamo che Fedez non si risenta per essere stato chiamato maleducato e mal vestito dagli ospiti di Myrta, altrimenti a farne le spese sarà il povero inviato un’altra volta.

E soprattutto riaprirebbe una guerra tra lui e i giornalisti che toglierebbe a Pomeriggio 5 l‘esclusiva delle sue dichiarazioni.