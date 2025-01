Pomeriggio 5, Ruta: “GF? Ecco la verità”, poi parla dell’Orlando

Ieri, 15 gennaio, Davide Maggio ha ufficializzato la notizia dell’ingresso di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello. Secondo quanto riportato dal giornalista, l’ex concorrente vip entrerà nella Casa il prossimo 24 gennaio come concorrente a tutti gli effetti. Oggi, 16 gennaio, a poche ore dall’annuncio, Maria Teresa e Davide si sono ritrovati insieme a Pomeriggio 5, dove erano ospiti come opinionisti. Durante la puntata si è parlato di vari temi, spaziando dal cibo romano alle polemiche dichiarazioni di Emanuele Filiberto di Savoia, per poi arrivare inevitabilmente all’argomento Grande Fratello.

Myrta Merlino, ovviamente, non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare una domanda a Maria Teresa Ruta e, senza volerlo, si è tradita da sola. “Maria Teresa, cosa mi dici di Stefania Orlando che è rientrata nella Casa e sarà tua compagna?”, le ha chiesto, confermando implicitamente la partecipazione al GF. “In che senso sarà mia compagna?”, ha risposto Maria Teresa, visibilmente sorpresa. A quel punto, Davide Maggio non ha potuto fare a meno di ridere, esclamando: “Si è tradita!”.

L’opinionista ha quindi risposto, lasciandosi sfuggire a sua volta un velato spoiler sul suo imminente ingresso nella Casa più spiata d’Italia: “Stefania è un’amica prima di tutto e quindi, se mai dovessi incontrarla, mi farebbe piacere”. “Diciamo la verità, sono due mesi che me lo chiedono…”, ha infine aggiunto la conduttrice.

Effettivamente, la notizia di un possibile ritorno di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello come concorrente circolava già da tempo. Inizialmente, si pensava che sarebbe entrata nella Casa lo scorso dicembre insieme a Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, ma poi così non è stato. Dopo un periodo di silenzio, le voci sembravano essersi spente, almeno fino a poche ore fa, quando è arrivata la conferma che la Ruta farà il suo ingresso nella Casa giovedì 23 gennaio 2025.

Durante il suo intervento a Pomeriggio 5, la Ruta ha anche fatto chiarezza sul suo rapporto attuale con l’Orlando. Come molti ricorderanno, le due avevano costruito un’amicizia molto forte durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 5, salvo poi scontrarsi verso la fine del programma. Maria Teresa era stata eliminata prima di avere l’opportunità di chiarirsi con Stefania, ma sembra che, una volta fuori dalla Casa, siano riuscite a ricucire il loro legame. A questo punto, chissà come sarà rincontrarsi dopo ben 5 anni proprio nel luogo che ha segnato l’inizio della loro amicizia.