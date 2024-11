Pomeriggio 5, Orlando gelata: “Sei esperta di divorzi”, la risposta

Stefania Orlando è ormai una delle opinioniste di punta di Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si divide tra Rai e Mediaset, apparendo in programmi di entrambe le reti, come La Volta Buona con Caterina Balivo e, per l’appunto, Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Anche oggi, giovedì 7 novembre, la Orlando è stata ospite del talk di Canale 5, dove è stata protagonista un momento abbastanza teso con un’altra opinionista, ovvero Patrizia Groppelli.

Nel corso della puntata, in studio si è discusso di alcune rotture celebri nel mondo dello spettacolo, evidenziando come, secondo alcuni studi, sebbene inizialmente siano le donne a soffrire di più, sono anche quelle che riescono a superare la fine di una relazione più rapidamente. Gli uomini, invece, tendono a elaborare il dolore più tardi, ma lo vivono in modo più duraturo, spesso non riuscendo mai a superare un determinato amore.

Patrizia Groppelli incalza Stefania Orlando: è gelo

“L’uomo cerca un po’ la mamma nelle donne e quando la perde è alla ricerca di un’altra mamma, nel frattempo si sollazza con altre donne”, ha commentato Stefania Orlando. Al che, Patrizia Groppelli ha incalzato la collega dicendo: “Orlando, qua si parla d’altro, si parla di divorzi. Siccome tu sei un’esperta di divorzi, come me, anzi più di me”. L’ex vippona, colta alla sprovvista dall’uscita della Groppelli, è rimasta visibilmente interdetta, creando un momento di evidente imbarazzo. Va ricordato che Stefania è stata sposata due volte nella sua vita: dal 1997 al 1999 con Andrea Roncato e dal 2019 al 2022 con Simone Gianlorenzi, con il quale si è lasciata dopo ben 15 anni d’amore.

Ad ogni modo, la Orlando ha poi risposto stizzita alla collega con queste parole: “Io non sono esperta di divorzi, io ci metto tanto, mi sono separata due anni fa e non ho ancora trovato nulla. Non è facile poi voltare pagina, il divorzio è un fallimento”. In realtà, però, a seguito del divorzio da Gianlorenzi, Stefania ha avuto una storia di diversi mesi con l’imprenditore Marco Zecchini. I due erano stati inizialmente paparazzati insieme, per poi rendere pubblica la relazione, con la conduttrice che aveva persino parlato d’innamoramento. A fine estate, tuttavia, la Orlando ha annunciato di essere single, ufficializzando così la rottura con Marco.