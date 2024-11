Pomeriggio 5, lite tra Cecchi Paone e Cannata: c’entra la bistecca!

La puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 è stata caratterizzata dal caos. Si è difatti parlato della polemica che si è recentemente avuta intorno ad una foto ed un’affermazione di Laura Pausini che, secondo alcuni animalisti, inneggiava a mangiare carne. Da qui è nata un’accesa discussione tra Alessandro Cecchi Paone e Loredana Cannata, ospiti in studio. Myrta Merlino ha cercato di sedare un po’ la situazione con scarso successo ed anche altri personaggi presenti in studio si sono inseriti nel diverbio, prendendo le parti di uno o dell’altra. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino. Uno degli argomenti trattati è stato il vegan day ed in particolare i vip che preferiscono mangiare le verdure piuttosto che la carne. Nello specifico si è trattato il caso che ha visto recentemente protagonista la cantante Laura Pausini. Quest’ultima ha difatti pubblicato una foto con un hamburger accompagnata da una dichiarazione che ha generato parecchie polemiche da parte degli animalisti che l’hanno accusata di inneggiare al consumo della carne. Gli ospiti in studio hanno mostrato a riguardo pareri discordi.

Volano stracci tra Alessandro Cecchi Paone e Loredana Cannata

Nello specifico hanno preso parte alla discussione Anna Pettinelli, Alessandro Cecchi Paone e Loredana Cannata. In particolare quest’ultima, dichiaratamente vegana, ha sottolineato come sia sbagliato mangiare carne, denunciando le condizioni in cui sono condannati a vivere gli animali negli allevamenti intensivi e facendo notare come anch’essi siano degli esseri viventi e quindi si dovrebbe preferire consumare prodotti vegetali. Inoltre ha affermato che l’uomo non sia per natura carnivoro in quanto il suo intestino è troppo lungo e quindi non adatto per digerire la carne.

Di un parere diverso si è mostrato invece Alessandro Cecchi Paone che ha evidenziato come l’essere umano sia per natura onnivoro e come i vegani siano una piccolissima percentuale della popolazione e, di conseguenza, non possano imporre il loro modo di pensare a tutti gli altri. Ha anche accusato Loredana di non essere un’esperta della materia e di conseguenza di non abbandonarsi ad un certo tipo di affermazioni e come le sue fossero tutte “balle”. Cannata ha replicato che non fosse normale che un divulgatore scientifico come lui ancora non sapesse determinate cose e che non è giusto che gli animali soffrano. A quel punto Alessandro ha fatto notare come soffra anche l’uomo citando addirittura l’olocausto.

L’intervento di Anna Pettinelli e Myrta Merlino

Anna Pettinelli, nonostante abbia sottolineato a propria volta l’orrore degli allevamenti intensivi, si è mostrata d’accordo con il pensiero di Cecchi Paone concordando sul fatto che i vegani non possono imporre agli altri di non mangiare carne e come Laura Pausini non volesse inneggiare al suo consumo ma semplicemente avesse espresso il suo gradimento per il panino con l’hamburger. Anna ha poi accusato Loredana di avere le scarpe di pelle ma lei si è difesa dicendo fossero di plastica. Myrta Merlino ha cercato di mediare, tuttavia i toni tra gli ospiti si sono parecchio accesi. Alla fine si è passati ad un altro argomento, ovvero Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato del Grande Fratello.