GF tra censure ed accuse: c’entrano anche Lorenzo e Shaila

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono tra i concorrenti più discussi di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Ancora una volta, difatti, i due hanno fatto parlare di sé. Questa volta a scatenare polemiche sarebbe stato il loro viaggio in Spagna dove hanno preso parte al Gran Hermano, versione spagnola del reality. Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes, difatti, hanno mosso delle pesanti accuse contro i gieffini, tagliate poi dalla regia del programma. Censurate sono state anche le immagini dei festeggiamenti tra Lorenzo e Shaila nella notte di Halloween. La coppia, difatti, si sarebbe lasciata andare un po’ troppo! Capiamo meglio che cosa è accaduto nello specifico.

Quest’edizione del Grande Fratello sta facendo parecchio parlare. In particolare a far discutere sono due dei protagonisti, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, tra i quali sarebbe nata anche una storia. I due sono stati recentemente ospitati al Gran Hermano, versione spagnola del reality show. Proprio in merito al loro viaggio in Spagna Helena Prestes si è abbandonata ad alcune affermazioni con altri coinquilini.

Nello specifico ha detto:

Io penso che in questo viaggio Shaila e Lorenzo abbiano visto cellulari, cose… di sicuro, di nascosto. Sono sicura!

Altre accuse sono arrivate anche da parte di un’altra gieffina, nello specifico Mariavittoria Minghetti.

Di seguito quanto detto:

A parte che ho notato che si è fatta la tinta, e io invece…

Minghetti, tuttavia, non ha neppure finito di terminare la frase che la regia del programma ha tolto l’audio. Non si sa quindi come sia continuata la conversazione tra le due gieffine.

Queste, comunque, non sono le uniche accuse che Mariavittoria ha mosso a Lorenzo e Shaila negli ultimi giorni. Parlando con Javier Martinez ed Amanda Lecciso ha difatti rivelato come, secondo lei, i due stiano recitando un copione all’interno della Casa del Grande Fratello. Secondo lei, quindi, la loro storia sarebbe costruita semplicemente per far parlare. Ha poi aggiunto che, una volta terminato il programma, i due si lasceranno.

Di seguito le sue parole a riguardo:

Prima o poi, la finzione viene fuori e tutti i nodi vengono al pettine e vi assicuro che, quando questo programma finirà e magari loro staranno ancora insieme, quando escono fanno il giro di qualche trasmissione, di Verissimo e poi si danno una di quelle pedate e via!

Shaila e Lorenzo festeggiano insieme Halloween

Intanto i due diretti interessati hanno festeggiato insieme la notte di Halloween. Nello specifico Lorenzo e Shaila si sarebbero abbandonati ad alcune effusioni, lasciandosi andare un po’ troppo e venendo così censurati dalla regia del Grande Fratello. A un certo punto i due si sono appartati vicino alla Porta Rossa, non riuscendo a trattenere la passione. Come mostrato dalle immagini riprese dalle telecamere i due hanno iniziato a stuzzicarsi, per poi dare il via a un momento piuttosto intenso. La scena, dapprima ripresa, è stata poi interrotta per spostare l’attenzione su tutt’altro.