Pomeriggio 5 va in ferie: ecco quando torna su Canale 5

Pomeriggio 5 va in pausa venerdì 20 dicembre: tornerà a gennaio 2020, ecco la data precisa

Anche Barbara d’Urso va in ferie. La puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stata l’ultima per questo intenso 2019. Per la conduttrice due settimane di pausa per godersi le festività natalizie. Il suo contenitore pomeridiano, infatti, tornerà tra poco più di una quindicina di giorni: il 7 gennaio, subito dopo l’Epifania (“che tutte le feste porta via”). Il suo salottino tornerà ad animarsi come sempre dalle 17:10 circa e terrà compagnia al pubblico sino alle 18:45. Barbara, quindi, ritornerà sui nostri schermi il secondo martedì del nuovo anno, il 2020.

Barbara in pausa anche con Domenica Live: quando ritornerà

Come Pomeriggio 5, anche Domenica Live va in vacanza. O meglio, la pausa per le festività per il programma domenicale è già iniziata. Infatti, l’ultima puntata dello show condotto da Barbara è andata in onda il 15 dicembre. Domenica Live farà il suo ritorno il 12 gennaio. In sua assenza, però, su Canale Cinque andrà in onda Domenica Rewind, uno speciale in cui il pubblico potrà rivedere i momenti più belli delle puntate andate in onda nei mesi passati.

Live – Non è la d’Urso si sposta: arriva il Grande Fratello Vip

Anche Live – Non è la d’Urso è andato in pausa festiva. Il talk show condotto da Barbara tornerà a gennaio 2020, come tutti i suoi programmi. Pare, però, che la messa in onda del programma subirà un cambiamento. Dato che il lunedì andrà in onda il tanto atteso Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, la trasmissione della d’Urso andrà in onda il mercoledì sera.