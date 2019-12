Live Non è la d’Urso non andrà più in onda il lunedì dal 2020

Il talk di Barbara d’Urso subirà un cambiamento dal prossimo anno

Live Non è la d’Urso cambia giorno. Dal 2020, lo show serale di Barbara d’Urso non andrà più in onda il lunedì sera, come nelle ultime settimane (già aveva avuto un trasloco, spostandosi dalla domenica al primo giorno feriale), ma ritornerà ad occupare la serata del mercoledì. La news la si evince dai listini di programmazione del palinsesto Mediaset per il primo quadrimestre del 2020. Il motivo del passaggio nel bel mezzo della settimana è presto detto: il lunedì andrà in onda il tanto atteso Grande Fratello Vip, che dopo aver subito uno slittamento (era previsto l’inizio in autunno), è pronto a decollare subito dopo le feste natalizie.

Live Non è la d’Urso andrà in onda il mercoledì sera per dare spazio al GF

Da gennaio 2020 cambieranno diverse cose nel palinsesto Mediaset visto il ritorno delle grandi produzioni del Biscione Oltre al già citato Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ritornerà C’è Posta per Te. Barbara d’Urso ha quindi dovuto spostare il suo programma al mercoledì sera, così da passare il testimone alla Casa più spiata d’Italia. Stando a quanto riportato nei listini, il martedì sarà dedicato ai film e alle produzioni cinematografiche, mentre il giovedì ai quiz, con il grande ritorno di Chi Vuol Essere Milionario. Il venerdì verranno trasmesse le fiction e il sabato sera spetta a Maria De Filippi con C’è Posta per Te e poi, dall’inzio della fase serale, con Amici.

Non è la prima volta che il programma della d’Urso viene spostato

Questo cambiamento di programma non è una vera e propria novità: Live Non è la D’Urso ha occupato il mercoledì sera per tutta la prima stagione. Nel corso della seconda, lo show dedicato ai vip e all’attualità è stato mandato in onda di domenica e poi di lunedì.