Barbara d’Urso single da anni, Signorini vuota il sacco: “Non è vero”

Barbara d’Urso single da anni e senza rapporti. Interviene Alfonso Signorini e racconta un’altra verità: “Non è vero!”

Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata di #Cr4 la repubblica delle donne, è stato particolarmente loquace, rivelando diverse curiosità gossippare. Molto interessante quella che riguarda l’amica ritrovata Barbara d’Urso, che da diversi anni si dichiara single, tutta lavoro, figli, casa, amici e balere. “C’è troppo da lavorare e prima di tutto ci sono i miei figli, non ho tempo per l’amore”, il mantra ripetuto da tempo immemore dalla conduttrice partenopea. Il direttore di Chi, però, ha confidato un’altra dinamica….

Signorini e i sussurri sulla vita privata di Barbara

Nello show di Piero Chiambretti, si è planati sull’argomento Instagram e sulle donne di mezza età che spopolano sul social. “Poi c’è Barbara d’Urso che sicuramente ha un suo appeal presso i ragazzi di una certa età. Anzi poi lei non disdegna, lei stessa lo dice che le piacciono i ragazzi più giovani… “, ha spifferato il direttore di Chi. Prontamente Chiambretti ha ribattuto: “Ma lei dice che è sola da anni…” Altrettanto pronta la controreplica di Signorini: “Quella è una vecchia storia, ma cosa c’entra…”. Ancora Chiambretti: “Ma non è vero quindi?”. “Ma noooo, ma va là, troverà anche lei i suoi espedienti”, ha concluso sorridendo il giornalista, futuro conduttore del Grande Fratello Vip.

La pace tra Signorini e la d’Urso

Ricordiamo che tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini c’è stato il gelo per diverso tempo. Poche settimane fa, hanno però fatto pace. “A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara”, ha scritto Alfonso Signorini su Chi. “La porta si è chiusa e nessuno dei due si ricorda il motivo”, ha aggiunto. Dopo aver riflettuto ha quindi invitato la d’Urso a cena e tutto si è risolto in un amen. I rapporti sono ri-decollati.