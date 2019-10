Barbara d’Urso e Signorini hanno fatto pace: “Così ci siamo ritrovati”

Perché Barbara d’Urso e Alfonso Signorini avevano litigato

Pace fatta tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini. I due hanno avuto un rapporto complicato per un lungo periodo ma oggi sono tornati ad essere amici. A raccontare l’accaduto lo stesso giornalista su Chi, nell’editoriale del numero in edicola da mercoledì 23 ottobre. Il direttore ha ammesso che è riuscito a ricostruire un rapporto con la conduttrice di Mediaset grazie ad un amico in comune, che lo ha aiutato a riflettere sulla situazione, sugli sbagli commessi, e ad andare avanti. Alfonso e Barbara si sono ritrovati a casa di Signorini, per una cena semplice e gustosa, dove hanno avuto modo di ripensare alla loro amicizia, guastata per alcune incomprensioni.

Le parole di Alfonso Signorini sull’amicizia ritrovata con Barbara d’Urso

“A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara”, ha scritto Alfonso Signorini su Chi. “Siamo stati amici in passato, di quegli amici che ti dai senza riserve, perché sai che con loro non c’è bisogno di difese. Poi la porta si è chiusa e nessuno dei due si ricorda il motivo“, ha aggiunto. “Un giorno un amico in comune mi ha chiamato invitandomi a pranzo e mi ha fatto riflettere: ho concluso che nella vita farsi la guerra è una gran fatica, si sprecano energie, si alimentano le chiacchiere di chi sparla per lavoro, e zero risultati”, ha ammesso Signorini.

Barbara d’Urso a casa di Alfonso Signorini: è pace

Dopo tanta riflessione, Alfonso Signorini ha invitato Barbara d’Urso a casa sua per un chiarimento. “Lei con la bottiglia d’olio che produce nella sua Capalbio, io con i miei involtini di pollo al vino bianco a tavola. Non abbiamo parlato di lavoro ma di noi. Perché tutti e noi ne sentivamo il bisogno. È stato come dare acqua ad un terreno fertile: tutto è tornato ad esplodere”, ha sottolineato il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip. “Ho imparato che il successo non ti regala l’amore ma non spegne la voglia di innamorarti. Ho imparato che è la fatica con cui costruisci la realtà professionale a fare di te quel che sei. Ho imparato che nella vita è importante lasciare che il bene continui ad esprimersi, perché si sta meglio. E così che io e Barbara ci siamo salutati e da oggi ricominciamo”, ha puntualizzato.

La replica di Barbara d’Urso all’editoriale di Signorini

Barbara d’Urso non è rimasta in silenzio e su Instagram ha postato uno scatto dell’editoriale di Alfonso Signorini. “Bentornato Alfonso”, ha scritto la presentatrice, più che mai felice di aver ritrovato quest’amicizia speciale.