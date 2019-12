Domenica Live va in ferie: tornerà in onda nel 2020

Domenica Live si ferma domenica 15 dicembre 2019: tornerà a gennaio 2020

Quella di domenica 15 dicembre è stata l’ultima puntata del 2019 per Domenica Live. Il programma di Barbara d’Urso si ferma per le festività natalizie. La pausa durerà circa tre settimane: lo show tornerà su Canale 5 domenica 12 gennaio. Invariato l’orario di programmazione: il format non tornerà dalle 14, come richiesto a gran voce dal pubblico, ma di nuovo dalle 17.20 alle 18.45. Anche il prossimo anno Barbarella si dividerà tra Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso. Quest’ultimo cambierà giorno: dal lunedì sera tornerà al mercoledì sera per fare spazio alla nuova edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.

Domenica Live tornerà in onda domenica 12 gennaio 2019

Domenica Live tornerà a gennaio 2019 e ripartirà con una nuova edizione di Domenica Alive. Il torneo in cui i personaggi famosi devono reinterpretare film, cartoni animi e videoclip è molto piaciuto al pubblico. Dopo la vittoria di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione Barbara d’Urso proporrà le performance di altri volti noti.

Tre settimane in compagnia di Domenica Rewind

In assenza di Domenica Live Mediaset trasmetterà Domenica Rewind, con il meglio delle interviste di Barbara d’Urso nelle puntate andate in onda da settembre a dicembre.