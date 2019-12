Barbara d’Urso va in ferie: ecco quando vanno in pausa i suoi programmi

Barbara d’Urso niente tv a Natale: in pausa Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso

Come ogni anno Barbara d’Urso si ferma per le festività natalizie. I suoi tre programmi – Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso – si prenderanno qualche giorno di pausa per poi ripartire alla grande nel 2020. La conduttrice napoletana è ormai insostituibile per Mediaset e l’azienda non può proprio fare a meno del suo prezioso contributo. Dunque, quando Barbarella andrà in ferie e potrà godersi il meritato riposo? A svelarlo ci ha pensato Tv Sorrisi e Canzoni, che ha avuto il piacere di intervistare la d’Urso, che ha ammesso che trascorrerà il suo Natale in famiglia, come da tradizione, con i figli e i fratelli.

Domenica Live: ultima puntata domenica 15 dicembre

Live-Non è la d’Urso: ultima puntata lunedì 16 dicembre

Pomeriggio 5: ultima puntata venerdì 20 dicembre

Barbara d’Urso torna su Canale 5 a gennaio 2020

Dopo una pausa di circa due settimane, Barbara d’Urso riprenderà Pomeriggio 5 martedì 7 gennaio, Domenica Live domenica 13 gennaio mentre il ritorno di Live-Non è la d’Urso è ancora tutto da pianificare. Quel che è certo è che tornerà alla collocazione iniziale, quella del mercoledì sera, visto che dal prossimo mese partirà la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel 2020 Barbara d’Urso rifarà il Grande Fratello

E oltre ai suoi tre programmi di puntata, Barbara d’Urso è stata riconfermata pure per il Grande Fratello Nip. Ad oggi non è però chiaro se lo show ripartirà in primavera, come avvenuto negli ultimi due anni, o se slitterà al prossimo settembre, in concomitanza con il ventennale del reality show.