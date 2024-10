Pomeriggio 5, “Enzo Paolo e Carmen Russo fingono”: la rivelazione

La presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo continua a far discutere. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 7 ottobre, il momento più atteso è stato senza dubbio l’incontro tra i due. Carmen ha deciso di sorprendere il marito dopo che quest’ultimo aveva comunicato prima della diretta la sua decisione di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Appena l’ha vista entrare in giardino, Enzo Paolo ha subito intuito che il suo intento era quello di convincerlo a restare nel reality, lasciandosi andare ad una reazione inaspettata. Nonostante le dichiarazioni d’amore di Carmen, Enzo Paolo è apparso freddo, suggerendole di restare lei al posto suo, mentre lui avrebbe preferito uscire per raggiungere la loro figlia Maria.

Chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, Enzo Paolo Turchi ha svelato al conduttore di aver vissuto un periodo di crisi con la moglie. L’ex ballerino, infatti, teme che, dopo 42 anni insieme, Carmen potrebbe essersi stancata di lui e del suo carattere più pacato, cercando costantemente di trasformarlo in una persona che lui non è. Ad ogni modo, alla fine, la Russo non solo è riuscita a convincerlo a non abbandonare il GF, ma rimarrà in Casa insieme a lui per qualche giorno.

Fino ad ora, la convivenza sotto le telecamere sembra aver messo a dura prova la coppia, con Enzo Paolo che ha avuto il coraggio di confessare a Carmen i suoi timori. “La mia paura è che non ti sto più bene”, le ha detto, ricevendo come risposta solamente parole piene d’amore dalla moglie. Nella diretta di Pomeriggio 5 tramessa martedì, 8 ottobre, Myrta Merlino ha discusso di questa vicenda insieme alle sue opinioniste: Stefania Orlando, Caterina Collovati e Rosanna Cancellieri.

Ebbene, Caterina Collovati ha svelato un retroscena inedito dietro la presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. “Io non credo alla genuinità di questo siparietto. Loro sono veramente uniti, li ho sempre visti felici. Questa è scena da Grande Fratello”, ha detto l’opinionista. D’altro canto, invece, Stefania Orlando ha dichiarato di credere alla buona fede della coppia, facendo però un appunto: “Lui ha seri problemi di mancanza della famiglia e lei lo riporta sempre sui binari. C’è sempre stato questo doppio ruolo di Carmen che fa sia la moglie che il marito e lui è molto più fragile di lei”.