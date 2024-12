Pomeriggio 5, “Emma Marrone? Fa tutto per pubblicità”: è bufera

Emma Marrone finisce nel mirino degli opinionisti di Pomeriggio Cinque. Oggi, venerdì 13 dicembre, è andata in onda l’ultima puntata del talk di Canale 5 condotta da Myrta Merlino prima della pausa natalizia. A partire da lunedì 16 dicembre, la conduzione passerà temporaneamente a Dario Maltese, che guiderà il programma fino al rientro della Merlino.

Durante la puntata, Myrta e i suoi opinionisti hanno discusso di diversi temi, spaziando dal Grande Fratello alla recente separazione ufficializzata tra Chiara Ferragni e Fedez, fino all’ultima polemica che ha visto protagonista Emma Marrone. In una recente intervista a Vanity Fair, la cantante ha rinunciato all’idea di avere figli. Per colpa di un tumore alle ovaie da giovanissima si è dovuta sottoporre a degli interventi per cui è stato necessario asportarle, ma ha ancora l’utero.

Dunque, per avere un figlio, potrebbe ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma in Italia ciò è possibile solo con un compagno. Allo stesso tempo, non vuole pagare per la fecondazione eterologa a pagamento, perché “non mi sembra corretto verso tutte le donne che sono nella mia stessa situazione e non possono permetterselo. Senza un marito non si può nemmeno adottare. Morale? Ci rinuncio finché non sarà possibile per tutte”. Sebbene Emma avesse già affrontato l’argomento in passato, si è scatenata l’ennesima polemica, che questa volta è approdata anche negli studi di Pomeriggio Cinque.

Durante la puntata, Myrta Merlino ha chiesto ai suoi ospiti un’opinione sulla vicenda, scatenando una ‘rivolta’ sul web. Gli opinionisti, infatti, non hanno risparmiato critiche ad Emma Marrone, accusandola di portare avanti determinate battaglie più per fini promozionali che per altro. “Emma non è un personaggio che mi ha mai suscitato simpatia ed empatia, perché mi stupisce che di una cantante non si parli mai delle sue canzoni, ma sempre di altro. E ho cominciato a pensare che, pur nella correttezza delle affermazioni che fa, sia tutto quasi una tecnica promozionale. Cioè di parlare sempre di qualcosa che cavalchi determinate sensibilità e quindi perde di genuinità”, ha detto Davide Maggio.

"Quella di #Emma mi sembra più che altro una tecnica promozionale" Davide Maggio a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/DBxmT107I2 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 13, 2024

Da lì, sui social è scoppiata una bufera contro Davide Maggio per i suoi commenti. Ma, le critiche non si sono fermate a lui: in tanti hanno attaccato anche Myrta Merlino, accusandola di aver dato spazio a dichiarazioni giudicate sessiste e fuori luogo.. In tanti, inoltre, hanno ricordato un episodio risalente a qualche anno fa, quando Emma si scontrò con il giornalista dopo che lui, durante il Festival di Sanremo, aveva criticato il suo look. Maggio, infatti, aveva detto che le calze a rete non fossero adatte a lei perché, a suo dire, aveva una “gamba importante”.

“Emma Marrone parla troppo poco di se stessa e poco delle sue canzoni. Ma poi come fa a dire che sta bene da sola? Io divento matta se sto sola 5 minuti, muoio io”, è stato, invece, il commento di Patrizia Groppelli, contestato sempre dal pubblico social e dai fan di Emma Marrone. La cantante risponderà a queste accuse? Chissà…