“I figli falli in modo tradizionale”: risposta perfetta di Emma Marrone

Emma Marrone sbotta contro gli haters dopo le dichiarazioni rilasciate a Le Iene. Ma, procediamo con ordine. Nella puntata de Le Iene in onda questa sera, martedì 16 aprile, ci sarà un servizio dedicato a Emma. La cantante ha trascorso due giorni a Napoli in compagnia dell’inviato Niccolò De Devitiis. I due hanno cantato, ballato, ma hanno anche affrontato argomenti molto importanti. Emma ha raccontato a cuore aperto del profondo legame con il padre, Rosario, scomparso nel 2022 a causa di una leucemia. Non solo, la Marrone ha parlato della sua malattia e del desiderio di diventare madre.

Nel 2009, la cantautrice ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. Da lì, ha subìto tre interventi e l’asportazione di entrambe le ovaie. “Ho avuto di morire più di una volta perché il tumore si è ripresentato tre volte”, ha spiegato. La seconda volta, stava proprio facendo i provini per entrare nel programma che le avrebbe poi cambiato la vita, Amici di Maria De Filippi. Nel 2013, infine, ha avuto un ultimo intervento in cui le hanno tolto anche l’altro ovaio. Nonostante ciò, Emma ha spiegato di poter avere figli. “Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero”, ha spiegato, aggiungendo, però, di aver congelato il tessuto ovarico.

L’ex allieva di Amici non ha mai nascosto di voler diventare madre. Non avendo un compagno, però, non ne ha avuto ancora la possibilità. Questo perché, in Italia, le donne single non possono ricorrere alla fecondazione assistita. Una scelta che Emma ha sempre apertamente criticato e anche durante l’intervista a Le Iene ha continuato ad argomentare il suo rammarico: “Una st*onzata enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre”.

Le dichiarazioni di Emma hanno acquisito subito grande risonanza, venendo riportate dalle principali testate giornalistiche. La Stampa ha dedicato un pezzo alla Marrone, che è stato preso in assalto dagli haters. Sotto il tweet relativo all’articolo, è infatti possibile trovare decine di commenti aberranti, pieni di ignoranza e misoginia. “Perché… non le piace farlo nel modo tradizionale?”, ha scritto un utente. E ancora: “I figli non si fanno più con il metodo normale e naturale?”.

La cantante non ha voluto rimanere in silenzio e ha deciso di rispondere duramente ai detrattori, rimanendo particolarmente colpita dagli attacchi provenienti dalle donne: “I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti. Rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le ‘donne’. Mi vergogno per voi”. Una replica da applausi, che ha generato un’ondata di affetto e sostegno sui social.