Platinette torna su Zorzi: “Il più perfido mai apparso in tv”, l’attacco

Mauro Coruzzi è tornato all’attacco su Tommaso Zorzi. La diatriba si è accesa a settembre, quando, dopo pochi giorni di GF Vip, Zorzi ha espresso la sua opinione su Platinette e su Lorella Cuccarini. Si è basato più che altro su alcune frasi dei due e su modi di pensare espressi, non su di loro in quanto persone. In un primo momento Platinette aveva solamente ribadito la sua posizione in merito alle unioni civili, senza attaccare o replicare in modo veemente a Tommaso. E senza andare sul personale. Ebbene, oggi non ha fatto la stessa cosa. Attraverso FqMagazine, infatti, Coruzzi non si è limitato nel dire la sua su Zorzi.

Dopo le parole di Tommaso di mesi fa, Platinette ha iniziato a seguire la diretta del Grande Fratello Vip proprio per osservare il concorrente. “Ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione”, ha affermato Coruzzi. Nel suo intervento di oggi ha poi ribadito il suo pensiero in merito alle unioni civili. Oggi non si è sottratto però dalla possibilità di unirsi a una minoranza che sta remando contro Tommaso Zorzi, per non si sa quale motivo. Se da una parte ci sono molti blog, molti addetti ai lavori che elogiano il giovane influencer, che a onor del vero merita complimenti che riceve e qualcuno già lo ha puntato, dall’altra ci sono alcuni detrattori che non perdono occasione per screditarlo. O almeno ci provano.

Coruzzi ha di sicuro avuto i suoi motivi per iniziare a seguire Tommaso e per essersi fatto un’idea su di lui in base alle parole dette sulla sua persona. E quindi ha aggiunto: “Ha detto ‘quella quando la vedo le due sberle’: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti. Non hai nessuna voglia di mettere le nostre opinioni a confronto su un tema così importante”.

Perfido, violento… Due aggettivi che vanno ad aggiungersi ad altri che sono stati già affibbiati a Tommaso Zorzi in questi mesi. Spesso a sua insaputa, visto che è chiuso nella Casa da cinque mesi. Mentre tutti fuori parlano di lui. Aggettivi che di sicuro a lui non faranno piacere e a cui replicherà, se vorrà. Una cosa però è certa: Zorzi al GF Vip ha spesso dimostrato di non temere il confronto, per cui difficile pensare che si tirerebbe indietro con Platinette. E di sicuro non si arriverebbe a uno scontro fisico.