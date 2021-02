Tommaso Zorzi fa record al GF Vip: Maria De Filippi lo arruola?

Ogni mercoledì sera al Grande Fratello Vip si assiste a una trasmissione dentro la trasmissione, ovvero il GF Late Show. Tommaso Zorzi, con la sua verve e il suo sarcasmo, sferra domande pungenti ai concorrenti del reality. Ancora una volta, l’influencer milanese ha fatto record di ascolti, in linea con i dati della scorsa settimana. La puntata di mercoledì 17 febbraio è stata seguita da 352.000 telespettatori con il 4,65% di share. Partito con il 2,5%, in poche settimane ha raddoppiato l’auditel e il Late Show del Grande Fratello si è imposto nel palinsesto delle reti generaliste. Addirittura è riuscito a strappare l’attenzione anche nella serata dedicata al venticinquesimo anno di Porta a Porta su Rai 1, durato fino a dieci minuti delle due di notte.

Zorzi sembra essere predestinato a rimanere in televisione. Un ragazzo che non è di certo estraneo al mondo dello spettacolo e del piccolo schermo. Ha le carte giuste per approdare in una trasmissione tutta sua o ricoprire qualche ruolo importante nei programmi di successo in onda. Ci sono alte probabilità che Alfonso Signorini lo chiami a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione Vip del GF, dal momento che Antonella Elia lascerà la poltrona.

Qualche proposta potrebbe arrivare anche da Maria De Filippi. Questo è uno dei tanti desideri del terzo finalista, ovvero lavorare per la Regina di Canale 5 anche solo “in redazione a fare fotocopie”, come detto durante l’incontro con la conduttrice lo scorso dicembre. Ad Amici, per esempio, potrebbe diventare conduttoredel daytime. A Uomini e Donne potrebbe affiancare gli attuali opinionisti Gianni Speri e Tina Cipollari.

A Temptation Island potrebbe aspirare alla conduzione al posto di Filippo Bisciglia o diventare postino di C’è Posta Per Te. Inoltre potrebbe esserci un posto vacante alla conduzione di Tu Si Que Vales se Belen lascerà la trasmissione per dedicarsi alla maternità.

Tommaso Zorzi è un personaggio forte con una fandom agguerrita e potrebbe essere conteso da conduttrici per averlo. Difficilmente la Signora del primo pomeriggio di Canale 5 se lo lascerà scappare non proponendogli un ruolo da ricoprire nelle sue trasmissioni, tutte di grande successo in termini di share e telespettatori.