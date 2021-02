Grande Fratello Vip, Antonella Elia fuori dal cast: cosa è successo

Indiscrezione bomba su Antonella Elia e la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore la soubrette non sarà più opinionista del reality show di Canale 5. O meglio non sarà riconfermata nella prossima edizione, la sesta, che andrà molto probabilmente in onda il prossimo autunno. A farlo sapere Tv Blog che su Instagram, durante un ask con i follower, ha assicurato che Antonellina non tornerà nel programma Mediaset. E Libero ha aggiunto particolari interessanti…

Secondo quanto si legge sul sito del noto quotidiano Mediaset non avrebbe particolarmente apprezzato certe uscite di Antonella Elia nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip. Fortemente voluta da Alfonso Signorini dopo la partecipazione in qualità di concorrente la Elia ha scatenato le polemiche dietro le quinte del format. Impossibile dimenticare la querelle con Elisabetta Gregoraci così come il body shaming ai danni di Samantha De Grenet, che ha combattutto contro un tumore al seno.

Libero fa notare che il fare polemico di Antonella Elia non è particolarmente piaciuto a tutti nei corridoi Mediaset e molto probabilmente qualcuno ha chiesto di non riconfermare la soubrette nel ruolo di opinionista. Anche Alfonso Signorini, grande fan della Elia, non ha gradito certe situazioni. Proprio di recente il giornalista ha definito le espressioni di Antonellina contro Samantha De Grenet orrende, tanto da aver provato vergogna.

Il rumor sarà confermato o verrà smentito? Non resta che attendere i prossimi mesi… E Pupo? Pure in questo caso è tutto da vedere. Dopo due anni consecutivi molti telespettatori hanno chiesto un cambio dell’opinionista maschile e nelle scorse settimane si è fatto il nome di Tommaso Zorzi, che piace molto ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo pare confermato nel ruolo di conduttore e autore della trasmissione.

Nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe entrare Andrea Iannone. Il pilota era già in trattativa per l’edizione in corso ma i suoi problemi di lavoro hanno fatto saltare tutto. Alfonso Signorini, durante una puntata di Casa Chi, non ha nascosto la voglia di riprovarci con Iannone e far scoprire a tutti la sua incredibile storia di vita.