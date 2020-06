Pino Insegno su Rai 2, nuovo programma? Ritorno dopo 5 anni

In casa Rai potrebbe far ritorno Pino Insegno. Comico, doppiatore, conduttore (e non solo), Insegno potrebbe sbarcare su Rai 2 con un programma tutto nuovo, che potrebbe così segnare la fine della lontananza dall’azienda dopo la conduzione di Reazione a Catena e Domenica In; lontananza non dettata da atteggiamenti scorretti, ovviamente, ma da una richiesta di inediti contenuti da parte della Rete Ammiraglia e da una voglia di nuove esperienze lavorative da parte del conduttore. I palinsesti Rai della nuova stagione 2020-2021 subiranno molteplici cambiamenti e ci saranno delle novità che porteranno una ventata d’aria fresca… e alcuni graditi ritorni! Come quello di Pino Insegno. Manca ormai da cinque anni e per lui sarebbe pronta una trasmissione con la quale potrebbe far emergere il meglio di sé. Un programma fatto su misura? Al momento non sono numerose le notizie che sono emerse sui nuovi palinsesti di Rai 2.

Palinsesti Rai 2: Pino Insegno con una nuova trasmissione?

Blogo ha fatto sapere che sarebbe pronto per Pino Insegno un programma che segnerà quindi il ritorno del conduttore in Rai. Vi abbiamo parlato dei possibili cambiamenti dei palinsesti e, fra questi, ci dovrebbe essere uno che riguarda proprio Insegno, che potremmo rivedere su Rai 2, dopo la sua ultima comparsa a Reazione a Catena e la sua ultima conduzione con Paola Perego a Domenica In. Il conduttore – orfano di programmi da ormai cinque anni – ritornerebbe con una trasmissione che dovrebbe andare in onda da gennaio 2021 su Rai 2. Non è chiara la collocazione: Access Prime Time o Preserale? Il direttore Ludovico Di Meo avrebbe pensato a Pino Insegno per la conduzione di un programma che dovrebbe riuscire a infoltire il pubblico di Rai 2.

Pino Insegno ultime notizie: nascita figlio e ritorno in Rai

Con la nascita del quarto figlio, Pino Insegno aveva spiegato che non ha “sofferto” per la scelta di lasciare la televisione: ha sempre avuto davanti a sé innumerevoli opportunità lavorative, tutte diverse tra loro. Dopo l’esperienza televisiva a Domenica In 2014-2015, il conduttore potrebbe fare capolino presso la televisione del servizio pubblico con una trasmissione tutta nuova. Tutto verrà rivelato durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, che dovrebbe avvenire il 9 luglio; Blogo, inoltre, fa sapere che sarebbe stato stroncato sul nascere il programma dedicato al Mago Forest.