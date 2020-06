Palinsesti Rai 1 nuova stagione 2020/2021: novità programmi e conduttori

Come cambiano i palinsesti di Rai 1 nella stagione 2020/2021? Grandi novità e scelte non di poco conto fatte dal direttore Stefano Coletta

I cambiamenti dei palinsesti di Rai 1 erano già nell’aria da qualche tempo, da quando Stefano Coletta ha preso il posto di Teresa De Santis come direttore. La nuova stagione 2020/2021 vedrà l’approdo in Tv di trasmissioni tutte nuove, di graditi ritorni – basti pensare ad Antonella Clerici – e di piccole e grandi modifiche che renderanno più fresco, sempre al passo coi tempi ed efficiente il servizio pubblico offerto dalla Rai e, in questo preciso caso, del suo canale principale. Quello che ha sempre gli occhi puntati addosso. Soprattutto in questo periodo, durante il quale stanno venendo delineati i palinsesti della nuova stagione. Il direttore di Rai 1 ha più volte spiegato che nulla sarà identico a prima, che anche le trasmissioni che sono sempre state delle conferme subiranno delle opportune modifiche. Abbiamo assistito alla fine definitiva de La Prova del Cuoco – Elisa Isoardi non è riuscita a trattenere le lacrime di commozione – e tante sono ancora le novità della stagione 2020/2021 di Rai 1.

Programmi palinsesti Rai 1 2020/2021: scelte conduttori e curiosità Sanremo

Vi abbiamo parlato della cancellazione de La Prova del Cuoco, ma al suo posto ci sarà il nuovo programma condotto da Antonella Clerici, che segue comunque la falsa riga di quello che lei è riuscita a rendere davvero famoso. Questo è solo uno dei cambiamenti messi a segno da Stefano Coletta che, in una recente intervista, aveva parlato proprio del destino televisivo della Clerici e della prossima edizione del Festival di Sanremo con Amadeus e Fiorello conduttori (la kermesse l’anno prossimo potrebbe andare in onda a fine febbraio). Prima della Casa nel Bosco, secondo DavideMaggio.it, verrà trasmesso Unomattina con conduttrice Monica Giandotti; non è ancora chiaro chi si troverà al suo fianco, dopo quella che sembra essere una reale sostituzione: Valentina Bisti e Roberto Poletti avrebbero già detto addio alla trasmissione (la giornalista ritornerà al Tg1). Immancabile l’appuntamento con Storie Italiane di Eleonora Daniele, subito dopo Unomattina; successivamente, la messa in onda di Casa nel Bosco.

Programmi 2020/2021 di Rai 1: i ritorni di Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, serate speciali

Passiamo al pomeriggio di Rai 1: confermato Il Paradiso delle Signore (considerati i suoi ascolti esaltanti); al posto di Vieni da Me, Serena Bortone con un inedito talk show; Alberto Matano dovrebbe invece condurre da solo La Vita in Diretta. Si passa alle conferme del Prime Time con I Soliti Ignoti e L’Eredità, con i ritorni di Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle. DavideMaggio.it fa anche sapere che ci saranno delle serate speciali: Una, Nessuna, Centomila; uno show di Beppe Fiorello; tre appuntamenti nel periodo natalizio con Affari tuoi. Seconda serata per Sette Storie di Monica Maggiorni mentre la terza serata potrebbe essere affidata a Nunzia De Girolamo, con un programma dedicato a interviste a personaggi maschili. Altre novità potrebbero essere annunciate fra meno di un mese, quando Stefano Coletta parlerà in prima persona dei nuovi palinsesti di Rai 1.