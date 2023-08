Pinguini Tattici Nucleari, lezione durissima a Morgan: “Cogl***gine”

Continua a far discutere l’infelice episodio di cui si è reso protagonista Morgan ieri, 26 agosto. In occasione dello spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte, durante quella che doveva essere una serata dedicata alla musica e al divertimento, il cantante si è scagliato ferocemente contro il pubblico pagante, con tanto di insulti omofobi. Il video di quel momento è diventato rapidamente virale sul web e, nel corso della mattinata, Morgan si è scusato pubblicamente, specificando di essere rimasto profondamente ferito nel sentirsi chiedere una canzone di Battiato dopo la sua performance. L’artista non si sarebbe sentito rispettato, il che l’ha portato ad avere una forte reazione.

Dopo la diffusione del video, in tanti hanno espresso un parere sulla vicenda, tra cui anche diversi personaggi famosi. Ad esempio, Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente il musicista, chiedendosi come è possibile che continua ad essere ‘perdonato’ nonostante i suoi numerosi sfondoni. D’altro canto, invece, Tommaso Zorzi ha avuto una visione diversa riguardo l’intera vicenda, sostenendo che sia evidente che Morgan non stia più bene e nelle sue piene facoltà. Adesso, a dire la sua sull’episodio è arrivato uno dei gruppi musicali più ascolti del momento, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari.

La band arrivata terza al Festival di Sanremo del 2020 ha espresso un giudizio molto severo sul giudice di X Factor, scrivendo un lungo comunicato in una storia pubblicata sul loro profilo Instagram. Il gruppo ha fatto riferimento ad un’altra polemica molto simile scoppiata lo scorso anno, quando il rapper Rhove aveva fermato il concerto perché si era accorto che poche persone stavano ballando sulle note delle sue canzoni. Anche in quell’occasione, i Pinguini avevano criticato il cantante e il poco rispetto verso il pubblico. Ma, se in quell’occasione il comportamento poteva essere giustificato con la giovane età e la poca esperienza, lo stesso non può essere fatto per un artista navigato e maturo come Morgan:

Poco più di un anno fa, qui nelle stories, scrissi che facevano pena alcuni video di nuovi artisti che non rispettavano il proprio pubblico durante i live. Era dovuto all’assenza di gavetta, ma si spera che un ragazzo possa sempre imparare dai suoi errori (come facciamo noi ogni giorno beninteso). In queste ultime ore gira online un video in cui un uomo di una certa età, esperto e navigato, insulta la gente dal palco. Un cantautore che usa parole schifose, l’avrete sicuramente visto anche voi. Il punto è questo: il rispetto non ha età, così come l’educazione. Continuiamo a dirlo: fare questo mestiere è un onore, salire su un palco un privilegio. Più grande è il privilegio, più grande la responsabilità. Un artista è tale quando il quantitativo di talento supera, per la maggior parte del pubblico, il quantitativo di cogl***aggine, che ci piaccia o meno. Quando questo non avviene, purtroppo, risulta difficile perdonare l’artista, e forse conviene questo si ponga qualche domanda su ciò che rappresenta.

Insomma, la band non si è affatto risparmiata e ci è andata già molto pesante nei confronti di Morgan, affermando che le sue azioni abbiano superato talmente il limite da non poter proprio essere giustificate con il talento. Per questo, i Pinguini Tattici Nucleari hanno invitato il cantautore ad un’autoanalisi e, chissà, se quest’ultimo deciderà di rispondere a tale suggerimento.