Morgan si scusa, Lucarelli durissima: “Soldi e luce, si crede st**zo”

Dopo il caos, le scuse. Morgan, domenica 27 agosto, è tornato su quanto accaduto la sera precedente, in occasione dello spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte. Il cantante, infatti, si era reso protagonista di duri attacchi contro il pubblico, con tanto di insulti pesanti, che non avrebbe rispettato la sua esibizione.

Morgan, dopo lo sfogo arrivano le scuse: le sue parole

Proprio la consapevolezza di aver utilizzato termini molto duri ha spinto Morgan, il giorno dopo l’accaduto, a scusarsi con un lungo messaggio via social:

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente e, se pur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto“.

Dalle parole usate da Morgan per scusarsi di quanto detto al concerto, emerge come il cantante ci sia rimasto male nel sentirsi chiedere una canzone di Battiato dopo la sua performance. Questo, quindi, sarebbe stato il motivo che avrebbe portato allo sfogo contro il pubblico, che da diverse ore sta facendo il giro del web con video e post dedicati.

I pareri sull’accaduto: da Selvaggia Lucarelli a Tommaso Zorzi

Molti utenti, via social, hanno espresso il loro parere su quanto accaduto, con tanti che si sono scagliati contro il comportamento assunto da Morgan nel corso dello spettacolo. Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua, riportando un estratto del video dello sfogo in questione e accompagnandovi la seguente descrizione:

“Ho evitato di pubblicare la parte in cui dice ‘f****o di m***a’. Detto ciò, tra insulti, frasi sessiste, ingratitudine nei confronti di chi lo fa lavorare, grane piantate ovunque sia stato, rancore profuso, processo per stalking, l’arroganza di chi si sente stoca**o pur non facendo mezzo disco da un secolo, disprezzo per i colleghi e giravolte patetiche quando gli servono soldi e luce, in tutti questi anni non ho mai visto un personaggio a cui è stato perdonato tanto quanto a Morgan“.

C’è stato qualcuno, però, che ha provato ad analizzare la situazione da un diverso punto di vista. È il caso, ad esempio, di Tommaso Zorzi: “Comunque è un grido d’aiuto. A me fa sinceramente molta tenerezza, è evidente che non sia in sé” ha scritto. L’influencer Antonella Arpa, nota come Himorta, ha offerto la sua visione di quanto sarebbe accaduto: “Ad onor del vero, questa è una piccola parte del discorso di Morgan, che è stato pesantemente insultato dal pubblico. Sicuramente ciò non giustifica le parole pesanti usate, ma il pubblico lo ha offeso senza alcun motivo, per quello continuava a dire ‘ho dei sentimenti’“.

Lo sfogo di Morgan: cosa era successo

Sebbene la dinamica non sia ancora del tutto chiara, pare che il pubblico abbia lamentato il fatto che, in uno spettacolo di Battiato, non ci fosse ancora stata nessuna canzone dell’artista scomparso nel maggio del 2021. Morgan, non sopportando più il rumoreggiare, aveva perso le staffe, interrompendo lo show e insultando i presenti. Ecco quindi che il cantante si era lasciato andare a parole pesanti, mentre passeggiava nervosamente sul palco. Morgan aveva anche incitato il pubblico ad andarsene, con quest’ultimo che aveva a sua volta rivolto l’invito all’artista. Dopo il momento di tensione, lo spettacolo è andato avanti, con entrambe le parti che si sono lasciate alle spalle, non senza difficoltà, quanto accaduto poco prima.