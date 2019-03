Pietro Tartaglione torna su Andrea e Giulia: “Voi prendete in giro la gente”

Pietro Tartaglione torna a parlare di Andrea Damante e Giulia De Lellis

Dopo il duro scontro avvenuto qualche giorno fa tra Pietro Tartaglione, Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco che arriva improvvisamente dell’altro materiale per gli appassionati di gossip. Torna, infatti, a parlare il quasi sposo di Rosa Perrotta. Qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, Pietro ha nuovamente ripreso a parlare della coppia composta dal dj veronese e dalla ragazza romana. Come emerso sul web nelle scorse ore, pare proprio che il ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia sia ormai cosa più che certa. Le foto pubblicate dal settimanale Chi, in edicola da domani 13 marzo, testimoniano chiaramente quando la passione tra i due abbia vinto a tal punto da riportarli insieme.

Pietro invita Andrea e Giulia a non prendere in giro la gente

Come riportato dalla rivista, quindi, la De Lellis e Damante stanno per dare l’annuncio del loro ritrovato amore. Ma, prima di loro ci penserà Chi. Proprio di questo parla Pietro nelle sue Instagram stories: “Adesso capisco la loro reazione spropositata davanti alla mia storia di qualche giorno fa in cui, tra l’altro, io non ho fatto alcun nome”. Continua ancora Tartaglione: “Hanno venduto l’esclusiva al giornale e quindi la mia storia poteva danneggiare la notizia”. Dopodiché, il quasi papà del bambino che porta in grembo Rosa Perrotta lancia una sorta di invito ai due.

Tartaglione non si nasconde ed esprime la sua idea

“Fate quello che volete, sposatevi, fate figli, state insieme tutta la vita, ma non prendete in giro la gente con le vostre fasulle cose”. E con questo Pietro congeda i follower e anche i cosidetti Damelellis: “Non ho paura di dire la mia solo perché loro hanno dieci milioni di follower. Io ho una vita super appagante e non ho paura”.