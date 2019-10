Tartaglione svela come Pamela Prati ha reagito alla sua sfuriata: spiffero

Pietro Tartaglione svela come ha reagito Pamela Prati alla sua sfuriata: ecco come lo ha saputo il compagno di Rosa Perrotta

Pietro Tartaglione, dopo aver pubblicato nella giornata di domenica 6 ottobre una serie di Stories Instagram di fuoco su un’ospitata di Pamela Prati all’evento ‘Nozze in fiera’, è tornato sull’argomento, facendo sapere di essere stato raggiunto da alcune voci affidabili (“amici in comune”) che gli hanno detto che la showgirl sarda è rimasta molto male su quanto da lui esternato. Inoltre il compagno di Rosa Perrotta ha corretto il tiro su alcune sue parole e si è ripromesso di visionare la puntata del 22 settembre scorso di Non è l’Arena, programma di La7 in cui la Prati è stata ospite, spiegando dei dettagli dell’ormai noto caso del suo matrimonio fantasma con Mark Caltagirone.

“Dispiace perché è una donna adulta e prima di queste vicende godeva di tutta la mia stima e del mio affetto”

“In merito alle cose che ho detto ieri – esordisce Pietro su Instagram – c’è stata una frase che non è stata corretta. La frase in cui dico che lei si è inventata delle malattie non risulta essere vera. Quindi ci tenevo a fare questa correzione perché è giusto, bisogna essere precisi”. A questo punto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne fa sapere che presto guarderà la puntata di Non è l’Arena in cui la Prati è stata ospite pochi giorni fa così da chiarirsi meglio le idee. Poi aggiunge: “Tramite altre persone, amicizie in comune, ho saputo che lei è rimasta particolarmente dispiaciuta per quello che ho detto ieri e questo a me dispiace perché è una donna adulta e prima di queste vicende godeva di tutta la mia stima e del mio affetto.”

“Spero di ricredermi sulla sua persona”

“Spero di ricredermi sulla sua persona, stasera guarderò questa puntata con attenzione. La mia non era una polemica riferita a lei in prima persona ma alla macchina organizzativa che c’è dietro. Vedremo come andrà a finire questa storia”, ha concluso Tartaglione. Ricordiamo che la polemica si è accesa dopo che il compagno della Perrotta ha scoperto di un’ospitata della Prati a un evento nei pressi di Caserta; evento dedicato alle coppie che si accingono a organizzare o perfezionare il giorno del loro “sì”.