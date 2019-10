Pamela Prati, su di lei arriva la furia di Pietro Tartaglione: il fatto

Pamela Prati: su di lei arriva la furia di Pietro Tartaglione. Ecco il fatto che ha scatenato l’ira del fidanzato di Rosa Perrotta

Pietro Tartaglione si scaglia contro Pamela Prati. A scatenare l’ira del compagno di Rosa Perrotta è stata un’ospitata della showgirl all’evento “Nozze in Fiera – Salone Mediterraneo della Sposa”, un appuntamento dedicato alle coppie che si accingono a organizzare o perfezionare il giorno del loro “sì”. Nella fattispecie, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo aver scoperto che il prossimo 13 ottobre sarà proprio la Prati lo special guest della serata (che si svolge nei pressi della Reggia di Caserta), ha perso le staffe, realizzando una serie di Stories Instagram al vetriolo.

“Quale testimonial migliore per una fiera dedicata al matrimonio?” Il marito di Rosa Perrotta affonda sulla showgirl

“Allora ragazzi, vi spiego l’Italia in una sola foto. ‘Nozze in fiera’, ospite Pamela Prati’. Quale testimonial migliore per una fiera dedicata al matrimonio?”. Questo si chiede ironicamente Tartaglione, nel riprendere un cartellone in cui campeggia una foto dell’ospitata della showgirl sarda all’evento ‘Nozze in fiera’. Poi l’affondo: “Questa si è inventata un matrimonio, si è inventata dei figli, un compagno, un marito, si è inventata malattie che avevano queste povere creature immaginarie. E giustamente noi la premiamo chiamandola a fare da testimonial a un evento dedicato al matrimonio, pagandola fior di quattrini. Questo rappresenta appieno la società in cui viviamo. Riflettete ragazzi perché sembra una sciocchezza ma invece è una cosa molto seria.” Finita qui? No, lo sfogo è proseguito…

“Tanto qui siamo un gregge di pecore, niente di più. Ci meritiamo questo. Ed è giusto così, brava Pamela”

“Detto ciò – aggiunge ironicamente Pietro – tutta la mia stima a Pamela Prati: brava, bravissima, continua così, continua a lucrare su questa situazione, fai benissimo perché per tua fortuna viviamo in un paese di imb…lli, in una società che non conosce meritocrazia alcuna”. Infine, il fidanzato di Rosa Perrotta chiosa: “Quindi bravissima, brava Pamela. Tanto qui siamo un gregge di pecore, niente di più. Ci meritiamo questo. Ed è giusto così, brava Pamela”.