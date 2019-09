Rosa Perrotta, l’affondo di Elenoire Casalegno a Vite da Copertina

Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, oggi 30 settembre, hanno aperto la nuova stagione di Vite da Copertina, programma quotidiano in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì a partire dalle 18,30. Il tema su cui si è posta l’attenzione nel primo appuntamento del rotocalco televisivo è stata la gravidanza dei vip. E tra una chiacchierata e l’altra, è spuntato il nome di Rosa Perrotta su cui la Casalegno ha affondato, con un colpo carico di ironia. Vip si diceva, ma a quanto pare la conduttrice originaria di Savona non reputa tale l’ex tronista di Uomini e Donne…

Rosa Perrotta”Chi?”

In trasmissione Ciacci ha mostrato come alcune vip straniere e italiane hanno affrontato la comunicazione della loro gravidanza sui social. A un certo punto si sono commentate delle immagini di alcuni personaggi e tra questi è spuntata anche la foto di Rosa Perrotta, da poco diventata mamma di Dodo, il figlio avuto da Pietro Tartaglione. “Chi?” ha domandato ironicamente Elenoire nel sentire il nome della ragazza e nel vedere un suo scatto. “Rosa Perrotta” ha risposto nuovamente Ciacci, provocando un altro sonoro “Chiiii?” della Casalegno. Insomma, si è capito piuttosto chiaramente che la showgirl o non sappia realmente chi sia la Perrotta oppure, secondo i suoi ‘standard’, non ritenga che l’influencer sia inseribile tra i vip.

Vite da Copertina: il programma stenta all’avvio della nuova stagione

Ci si attendeva un rinnovamento frizzante di Vite da Copertina. Eppure, dopo aver visto la prima puntata dello show, targato dalla nuova conduzione Ciacci-Casalegno, la marcia in più annunciata rispetto alle passate edizioni non c’è stata. Certo siamo agli inizi e il tempo per correzioni in corso d’opera non manca. Buono comunque l’esordio della conduttrice savonese che non esagera mai, né sbava. Buono anche l’avvio di Ciacci, anche se le sue opinioni a raffica, se non arginate e rimodulate all’interno di un format bisognoso di stimoli, rischiano di stancare in fretta.