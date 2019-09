Rosa Perrotta sotto accusa per il figlio, lei si difende: lo sfogo

Rosa Perrotta presenta il figlio Dodo in televisione e parla delle critiche che riceve sui social network

Rosa Perrotta e Pietro hanno presentato il figlio Dodo a Domenica Live, da Barbara d’Urso. In pochi forse non hanno pensato che ci sarebbe stata questa presentazione del piccolo Domenico Tartaglione in televisione, anche perché i genitori si sono conosciuti in un programma televisivo e sono stati spesso ospiti dalla stessa Barbara. Rosa ha anche annunciato a Pietro che sarebbe stato un maschietto organizzando una sorpresa sempre negli studi di Domenica Live. Andare in televisione col figlio e mostrarlo sui social network è costato a Rosa qualche critica. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato infatti che le sono arrivati e le arrivano ancora dei messaggi in cui viene accusata di usare suo figlio sui social network.

Rosa Perrotta si difende dalle accuse sul figlio: lo sfogo su Instagram

A queste critiche oggi Rosa ha risposto anche mediante dei video tra le stories, in cui ha parlato in modo chiaro del suo punto di vista. Queste le sue parole: “Siamo nel 2020, tutto è social. Viviamo sui social. Siamo tutti curiosi tutto di tutti e poi ci sconvolgiamo, ci impressioniamo, perché un bambino figlio di due persone che non si sono conosciute nella piazzetta dietro casa, ma si sono conosciuti in tv […] sta sui social. Sono una mamma che lavora e vive sui social”. Rosa ha poi fatto notare di non essere l’unica mamma a mostrare il figlio su Instagram. Lei lo fa anche perché riceve, e ha sempre ricevuto sin da Uomini e Donne, molto affetto da parte dei fan e vuole condividere con loro la gioia di essere madre. “Credo che sia proprio giusto condividere con loro queste cose così belle”, ha detto.

Rosa e Pietro, il figlio Dodo sui social: “È giusto che ve lo godiate anche voi”

L’ex tronista poi è andata più in profondità sui motivi che la spingono a mostrare il figlio Dodo su Instagram: “Ci sono cose molto più sconvolgenti che vediamo sui social, queste sono cose limpide belle… Anziché gioire per una cosa del genere, mi dicono fai business con tuo figlio perché lo fai vedere. Io vivo sui social, lo voglio fare, voglio condividere con i miei followers che mi vogliono bene […]. Perché non condividere con voi che lo meritate, con chi ci ha amato da sempre, una cosa così bella? Non credo che questo faccia di me una cattiva madre”. Rosa Perrotta ha poi spiegato che secondo lei, e non è l’unica a pensarla così, non è giusto criticare il modo di agire di un’altra madre, perché ogni mamma fa il meglio per il proprio figlio. Infine ha detto, rivolgendosi ai fan: “È giusto che ve lo godiate anche voi”.