Pietro Tartaglione, confidenze: Giulia De Lellis, nozze e news figlio

Pietro Tartaglione a ruota libera: le parole su Giulia De Lellis, sul figlio (“Abbiamo fatto un’ecografia strutturale”) e sul matrimonio con Rosa Perrotta che potrebbe slittare

Pietro Tartaglione si svela: l’attesa di diventare padre, l’organizzazione del matrimonio con Rosa Perrotta e la diatriba con Giulia De Lellis, andata in scena pochi giorni fa. L’avvocato, per fare il punto della situazione, si è confidato al magazine Uomini e Donne. Si parte dal feroce botta e risposta che lo ha coinvolto sui social con l’ex di Andrea Damante. “Ho fatto una Storia in cui facevo un commento assolutamente generico: qualcuno (Giulia De Lellis, ndr) si è sentito chiamato in causa, anche se non ho fatto nomi né alcun riferimento”, ha esordito l’ex corteggiatore che ha poi aggiunto: “Questa persona si è sentita chiamata in causa e ha risposto in maniera molto pesante con un commento sotto la mia foto. Da li è partita la polemica. Se lei non avesse commentato sarebbe finita lí, in modo molto semplice”.

“Giulia De Lellis? Reazione spropositata e fuori luogo”

“Non mi aspettavo assolutamente che questa persona si sentisse a tal punto coinvolta – ha proseguito Tartaglione -, la reazione è stata inaspettata e secondo me anche spropositata e fuori luogo”. Polemiche con Giulia De Lellis a parte, il periodo attuale vissuto dall’avvocato è fatto di ‘dolci attese’: “Abbiamo fatto un’ecografia proprio ieri, la prima ecografia strutturale […]. Avevamo un po’ d’ansia, speravamo fosse tutto a posto, e così è stato. Lui si nascondeva un po’, era aggrovigliato su se stesso, faceva il timido, ma poi siamo riusciti a vederlo. Ho provato un’emozione fortissima, pazzesca”. Pietro confessa poi di vedersi “come un padre amico, con tanti, tantissimi momenti di condivisione”.

Rosa e Pietro, il matrimonio potrebbe slittare: prima la salute

E il matrimonio con la Perrotta previsto per giugno? “Il medico ha prescritto a Rosa un po’ di risposo. Decideremo, in base a quello, se sposarci a giugno oppure spostare a settembre. Dipenderà da come sta lei”. La salute sempre prima di tutto, naturalmente. La coppia è affiatata e coesa, anche quando si tratta di affrontare le burrasche. Infatti, anche nella discussione avuta da Tartaglione con la De Lellis, Rosa non ha fatto mancare il suo sostegno al compagno, schierandosi apertamente al suo fianco.