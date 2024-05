Pietro Fanelli contro il popolo del web: “Cosa volete dalla mia vita?”

Pietro Fanelli, detto “Il Poeta”, è stato uno dei protagonisti di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il suo personaggio, da subito controverso, ha fatto parecchio discutere. Anche la sua decisione di abbandonare il programma qualche settimana fa ha scatenato diverse polemiche ed il ragazzo ha ricevuto numerosi commenti negativi sotto i suoi post su Instagram. Proprio a riguardo è arrivata la risposta di Pietro, che ha zittito prontamente tutti.

Nelle ultime settimane Pietro Fanelli è al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il suo personaggio da subito ha scatenato reazioni diverse nei telespettatori, tra chi lo ha appoggiato e chi ha pensato fosse tutto costruito. Inoltre la sua decisione di abbandonare il programma prima della fine ha fatto storcere il naso a molti. Negli ultimi giorni “Il Poeta” ha pubblicato numerose storie in cui, ancora una volta, si scagliava contro l’Isola dei Famosi e chi lo criticava. Tra le persone attaccate c’è stato anche il rapper Fedez. Oggi Pietro ha condiviso un nuovo post sul suo profilo Instagram ufficiale, in cui ha voluto rispondere a tutte le persone che avevano commentato negativamente le sue foto dopo la sua decisione di abbandonare l’Isola dei Famosi.

Nei confronti del Poeta c’è stato un vero e proprio accanimento che ha suscitato in lui un giusto risentimento. Oggi, stufo delle continue critiche ricevute, ha voluto zittire una volta per tutte gli utenti del social che gli avevano lasciato commenti negativi.

Qui di seguito quanto scritto da Fanelli in merito alle polemiche nei suoi confronti:

Le persone che commentano sotto le mie foto e video sparsi nel “can*** web” lo capiscono che io prospero grazie alle loro fatiche? Alle loro interazioni? Ho fatto un programma televisivo leggero dicendo sempre la verità, dicendo in diretta delle cose che nessuno ha mai avuto le palle di dire e tanti scrivevano che non volevo lavorare e che non facevo nulla. Ma voi cosa volete dalla mia vita?? Mica sono nato per accontentare qualcuno, io vivo come dico io e anzi abuso di voi che purtroppo siete stupidi e mi nutrite senza saperlo. Quindi silenzio e fate i manovali che non potete fare altro.

Questo il post pubblicato da Pietro dove ha voluto dire la sua contro gli hater:

Il post ha chiaramente suscitato ulteriori polemiche, ricevendo diversi commenti negativi. In particolare c’è stato chi l’ha accusato di aver cercato notorietà partecipando ad un reality show e di aver sputato nel piatto in cui ha mangiato. In risposta ad un’utente che l’aveva criticato, il Poeta ha voluto sottolineare come lui sia stato l’unico tra i naufraghi a dire sempre ciò che pensava, anche a costo di scagliarsi contro il programma e la produzione.

Qui di seguito la replica di Pietro ad uno dei commenti negativi ricevuti sotto al suo ultimo post: