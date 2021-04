Pietro Delle Piane dopo la denuncia: “d’Urso sparita, il gesto di Bisciglia”

Pietro Delle Piane è tornato. Da qualche settimane l’attore, fidanzato con Antonella Elia, è lontano dal piccolo schermo. Il motivo? La denuncia arrivata prima da parte di Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, e poi da Mediaset. Le dichiarazioni di Pietro su Temptation Island, al quale ha partecipato nell’estate 2020 in coppia con la Elia, non sono piaciute agli addetti ai lavori. Delle Piane ha praticamente lasciato intendere che nel programma condotto da Filippo Bisciglia si recita un copione scritto dagli autori.

In un’intervista rilasciata a Superguida Tv Pietro Delle Piane ha chiarito che non ha mai accusato la trasmissione di falsità. Al contrario era stato lui a redigere di proprio pugno e recitare un copione per far ingelosire Antonella Elia. L’attore ha però ammesso di non essersi regolato con quelle dichiarazioni a Live-Non è la d’Urso e per questo ha chiesto pubblicamente scusa. Soprattutto perché deve molto a Maria De Filippi e alla sua redazione, che gli hanno permesso di farsi conoscere al grande pubblico.

Dopo quell’intervento in tv e le azioni legali di Mediaset e Fascino cosa è accaduto? Queste le parole di Pietro Delle Piane:

“Non ho sentito più nessuno. Mi dispiace molto anche perché devo ringraziare Barbara che in questo anno e mezzo mi ha invitato nei suoi programmi dandomi l’opportunità, nel bene e nel male, di diventare un personaggio televisivo. Per me che sono un attore è stato un anno complicato proprio per la mancanza di lavoro”

Dunque Barbara d’Urso è letteralmente sparita con Pietro Delle Piante e difficilmente rivedremo il 46enne in uno dei programmi della conduttrice napoletana. Almeno fino a quando la vicenda non troverà una conclusione dal punto di vista giudiziario. Diverso il discorso con Filippo Bisciglia, il presentatore di Temptation Island, che si è scagliato contro Delle Piane su Instagram. A quanto pare c’è stato un chiarimento lontano dalle telecamere ed è stato lo stesso Pietro a ribadirlo:

“Io l’ho chiamato e l’ho rassicurato spiegandogli che con le mie parole non volevo accusare il programma. Con Filippo ci siamo chiariti”

In attesa di capire come andrà avanti la sua carriera, Pietro Delle Piane ha confidato che la storia con Antonella Elia ha ripreso a funzionare. I due si erano lasciati definitivamente lo scorso novembre, dopo la travagliata esperienza a Temptation Island, ma si sono riavvicinati lo scorso inverno.

Dopo lo scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia al Grande Fratello Vip Pietro Delle Piane si è recato a casa della showgirl e da lì la loro storia è ricominciata. Per la gioia dell’attore, che non ha mai smesso di credere in questo sentimento.