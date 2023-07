Pierpaolo Pretelli in ospedale dopo la Partita del Cuore: come sta

Infortunio per l’ex gieffino durante la Partita del Cuore per la Romagna: direttamente dal pronto soccorso lui stesso svela le sue condizioni

Piccolo incidente per Pierpaolo Pretelli durante la Partita del Cuore per la Romagna, dopo della quale si è dovuto recare in ospedale. Il fidanzato di Giulia Salemi ha svolto il ruolo del portiere per la squadra Golden Team e ha subito un infortunio che l’ha costretto a recarsi al pronto soccorso. Sui social network l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato ai fan come sta.

“Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare”, così Pretelli ha rassicurato il pubblico che lo segue direttamente dal pronto soccorso, steso su una barella. Ma cos’è successo durante la Partita del Cuore per la Romagna del 20 luglio 2023? Pierpaolo ha vestito la maglia del portiere della Golden Team e ha ricevuto improvvisamente un calcio sul volto da Moreno Morello, l’inviato di Striscia la Notizia.

Questo colpo ricevuto in viso, abbastanza forte, ha costretto Pierpaolo a lasciare il campo. Sui social network Pretelli non ha perso la sua ironia, anche in ospedale: “Dal pronto soccorso di Rimini è tutto, a voi la linea”. I fan si sono rasserenati quando hanno visto che l’ex gieffino sta bene. Lui stesso ha fatto sapere di non aver avuto particolari conseguenze dopo la botta ricevuta, fatta eccezione per un bel bernoccolo sulla fronte.

Moreno Morello faceva parte della squadra avversaria e quando è avvenuto questo piccolo incidente stava tentando di fare gol. L’inviato di Striscia la Notizia ha, però, colpito sul volto Pierpaolo, che cercava di difendere la porta della sua squadra. A commentare da centro campo in collegamento con la regia l’accaduto è stato Max Angioni.

Quest’ultimo, quando ha notato il colpo ricevuto da Pierpaolo, ha subito ironizzato. “Si è alzato, è rinsavito ma parla russo”, ha affermato scherzando Angioni mente le telecamere riprendevano Pretelli dolorante che lasciava il campo. L’ex gieffino ha così giocato solo pochi secondi. Infatti, il piccolo incidente è avvenuto poco dopo il fischio d’inizio.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati

Intanto, la storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia prosegue a gonfie vele, dopo la brutta crisi affrontata poco prima dell’estate. In una recente puntata de La Vita in Diretta, Pretelli ha anche parlato di un eventuale matrimonio con la Salemi. L’ex gieffino, rispondendo a una domanda di Alberto Matano, ha risposto con ironia su una sua probabile proposta di matrimonio, che di sicuro farebbe scoppiare i cuori dei fan di felicità.