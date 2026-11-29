Pierpaolo Pretelli avrebbe iniziato una nuova frequentazione dopo la fine della relazione con Giulia Salemi. Lo scoop lo ha lanciato Gabriele Parpiglia pochi giorni fa. Il medesimo giornalista, ora, nella sua newsletter, ha fatto il nome e il cognome di quella che è già stata ribattezzata la nuova fidanzata dell’ex velino di Striscia la Notizia: Naomi Mele. Parpiglia ha riferito che sabato sera Pretelli è stato avvistato all’Indochine, noto locale di Milano. Con lui c’erano altri amici e amiche, tra cui Noemi, danzatrice ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi. La combriccola si è poi diretta all’Armani Privé.

Pierpaolo Pretelli si sarebbe fidanzato con Naomi Mele: chi è la ballerina ex allieva di Amici

Dunque Pretelli avrebbe una liaison con Naomi Mele, ragazza nata nel 1995 a Cosenza e di professione ballerina. In particolare, si è specializzata in danza moderna e contemporanea. Tra l’altro non è del tutto estranea al mondo della tv. Infatti ha fatto parte del corpo di ballo di alcuni programmi di punta di Rai e Mediaset, tra i quali Ciao Darwin, Battiti Live e Tale e Quale Show. Inoltre, quando aveva 18 anni, ossia nel 2013, è riuscita a entrare nella scuola di Amici. Il pubblico affezionato al popolare talent show ‘Mariano’ non farà fatica a ricordarla.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: i retroscena sulla rottura

Per ora Pierpaolo Pretelli ha deciso di non commentare in alcun modo le indiscrezioni sul suo conto. Bocca cucitissima. Anche Giulia Salemi è una tomba. I due hanno smesso di convivere ormai da settimane. Nonostante ciò, pubblicamente, non hanno mai annunciato la rottura e non hanno mai parlato dei motivi che li hanno portati ad allontanarsi.

Circa le cause del crac sentimentale, è stato ancora Parpiglia a raccontare alcuni retroscena. Secondo il giornalista non ci sono stati tradimenti né eventi scatenanti. Che cosa sarebbe quindi accaduto? Salemi si sarebbe accorta di non provare più lo stesso sentimento di un tempo e, dopo una lunga riflessione, avrebbe deciso di chiudere definitivamente la relazione. Pretelli avrebbe provato a riconquistarla e avrebbe tentato di convincerla a dare una seconda opportunità alla loro love story. Ma tutti i suoi sforzi sarebbero risultati vani.

Da quanto è filtrato, nonostante la rottura, Giulia e Pierpaolo oggi sarebbero in buoni rapporti e remerebbero nella stessa direzione per il bene del figlio Kian, nato a inizio 2025.