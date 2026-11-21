Nuove indiscrezioni sulla fine della relazione sentimentale di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha svelato chi avrebbe lasciato chi e i motivi della rottura. Sempre che la rottura ci sia stata, visto che da quando le voci di addio hanno iniziato a rincorrersi i diretti interessati non le hanno mai confermate. Ma nemmeno smentite. Inoltre è un fatto che i due abbiano interrotto la convivenza. Ma che cosa è successo? Qual è l’origine dei problemi che avrebbero portato la coppia a scoppiare? Il giornalista ha spiegato che la crisi era in corso da tempo e che non ci sarebbe stato un evento scatenante. Dunque nessun tradimento, nessun comportamento grave né di lei né di lui.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: sarebbe stata lei a lasciare lui

Secondo Parpiglia, la relazione sentimentale avrebbe iniziato a scricchiolare prima ancora che Pretelli, quest’estate, partisse per le Filippine per partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. L’esperienza televisiva ha per forza di cose portato Giulia e Pierpaolo a stare lontani per un periodo prolungato e a riflettere. Quando l’ex velino è rientrato in Italia, sembrava che le cose avessero preso una direzione favorevole. Entrambi sarebbero stati d’accordo a proseguire la storia. Tuttavia, dopo il riavvicinamento, la situazione sarebbe precipitata di nuovo.

A decidere di porre fine alla love story, ha spiegato ancora Parpiglia, sarebbe stata Salemi. L’influencer avrebbe raccontato alle persone a lei più vicine, tra cui la madre Fariba Tehrani, di aver scelto di chiudere definitivamente il rapporto con Pretelli dopo aver preso coscienza che i suoi sentimenti erano cambiati. Pierpaolo, invece, avrebbe provato a convincerla a non troncare. Giulia, però, non sarebbe più voluta tornare sui suoi passi. The end.

Le dichiarazioni di Giulia Salemi

Come accennato, finora Salemi e Pretelli non hanno ufficializzato la rottura. Tuttavia l’influencer, in alcune occasioni, ha seminato indizi interessanti. Poche settimane fa, parlando in generale di tradimenti, ha confidato di non averne mai subiti in amore, a differenza di quanto accaduto nelle amicizie. Una dichiarazione che ha dato un colpo di spugna alle voci che parlavano di presunte corna all’origine dell’addio con Pierpaolo. Salemi, inoltre, pochi giorni fa, è stata intervistata da Vanity Fair, confidando che oggi “si basta da sola”. Nessun riferimento esplicito a Pretelli, ma se uno più uno fa due, beh… c’è poco altro da aggiungere.