Giulia Salemi gela Pierpaolo Pretelli, “ora mi basto da sola e grazie a studio e terapia smaschero le bugie”

Giulia Salemi, oggi, si basta da sola. Lo ha dichiarato lei stessa in una lunga intervista concessa a Vanity Fair. Parole che arrivano in un momento molto delicato a livello personale per l’influencer che si sarebbe separata da Pierpaolo Pretelli, con il quale ha un figlio, il piccolo Kian, nato a inizio 2025. Il condizionale, in riferimento alla rottura, è d’obbligo visto che i diretti interessati non hanno mai confermato la fine della relazione. Tuttavia sembra certo che da settimane abbiano interrotto la convivenza. Ora le esternazioni di Salemi suonano come un ulteriore indizio che il rapporto sia finito irrimediabilmente su un binario morto.

Giulia Salemi: “Mi basto da sola”. Notte fonda con Pierpaolo Pretelli

“Ho imparato a bastarmi”, ha spiegato Salemi, raccontando che questa sua evoluzione interiore è dipesa anche dalla psicoterapia: “Vado in terapia e ovviamente mi aiuta molto a chiacchierare e confrontarmi. Ho capito che solamente sbattendo la testa, provando emozioni altalenanti, la felicità e la tristezza, la soddisfazione e l’insoddisfazione, l’euforia e la delusione, si riesce a capire davvero chi siamo. Riconosco i miei difetti, non ho più paura”.

Nel corso di tutta la chiacchierata con Vanity Fair, Salemi non ha mai menzionato Pretelli. Probabilmente ritiene che non sia ancora il momento di riferire pubblicamente che cosa è accaduto con l’ex velino. Il fatto, però, di rimarcare che oggi abbia compreso che può bastare a se stessa è un discorso che spinge a pensare che da ora in avanti camminerà, sentimentalmente parlando, non più al fianco del 36enne.

“Ora so perfettamente chi sono, so che tipo di persone voglio nella mia vita – ha aggiunto l’influencer italo-iraniana – Ho imparato anche a chiedere scusa, ho imparato, se sbaglio, a riconoscerlo, ho imparato anche a mettermi in discussione, ho capito che non c’è nulla di male, non devo vergognarmene. E quindi sono in una fase di vita molto più matura, molto più introspettiva, dove non faccio le cose per gli altri, dove le faccio per me, ma soprattutto non le faccio per moda (ride, ndr)”.

Giulia ha poi raccontato come il percorso di crescita personale l’abbia anche portata a capire meglio chi ha di fronte. Prima, non di rado, si fidava di chi le mentiva. Oggi no. Sa smascherare le bugie. Ha anche studiato il linguaggio del corpo, imparando che quando qualcuno, mentre risponde a una sua domanda, distoglie lo sguardo, si tocca i capelli, si aggiusta il colletto o incrocia le braccia, potrebbe mentire.

Come già rivelato di recente, ha riferito di aver provato molte delusioni in amicizia. Non in amore. Una sottolineatura che ha allontanato le voci che parlavano di tradimenti in riferimento al legame con Pretelli. Dal canto suo, l’ex velino tace. Anche lui, evidentemente, crede che non sia ancora giunto il momento di spiegare pubblicamente che cosa è avvenuto nella sua vita privata. Ci sarà tempo e modo, forse… Chissà…

Il rapporto con la madre Fariba Tehrani: “Ho accettato che mamma è così”

Intanto Salemi continua a lavorare su se stessa. Ha capito che è inutile mostrarsi all’esterno forti, quando dentro si è vulnerabili. “Voglio farmi sempre vedere forte, in gamba, prestante. In realtà c’è un lato tutto mio – ha confidato l’influencer – Mi faccio vedere estremamente esuberante, ma in realtà sono molto introspettiva e anche malinconica. Faccio vedere che non ho bisogno di nessuno, ma in realtà sono una persona che detesta la solitudine e ha la necessità di potersi aggrappare a delle persone che le vogliono bene”.

E ancora: “Ho bisogno di avere delle persone nella mia vita che mi dicono, alla fine della giornata, che è tutto ok. Voglio sempre farmi vedere estremamente guerriera e corazzata, questo me lo ha trasmesso mia mamma Fariba, in realtà io sono molto, molto, molto fragile”. A proposito del rapporto con la madre, ha riferito che le turbolenze di qualche anno fa sono acqua passata. Oggi regna la serenità: “Ho accettato che mia mamma è così e che ovviamente non la cambio e quindi diciamo che siamo arrivati a un compromesso dove lei comunque rimane sempre l’anarchica che è. Mi ha trasmesso tanta determinazione”.

Ha inoltre rimarcato che Fariba le dà una grossa mano con il piccolo Kian, definendola “una nonna con la N maiuscola”. “Ecco – ha continuato – la parte più dolce che manca, che non rivolge a me, la dedica tutta a Kian, è uno zuccherino, è stupenda, lo ama tantissimo, è sempre presente, mi aiuta sempre, alzo la cornetta e c’è. E poi è importante che Kian abbia questo bel rapporto con la nonna, mi rende davvero felice”.

La rivoluzione della comunicazione sui social

Da mesi si nota che Salemi ha cambiato drasticamente modo di comunicare sui social. Negli anni scorsi raccontava tantissimo del suo privato. Oggi è più guardinga. Ha compreso che mettere in piazza tutto non è una scelta azzeccata: “Nonostante io sia nata comunque sotto i riflettori, ho fatto i reality, sui social ho sempre raccontato anche quante volte andavo in bagno. Sono molto cambiata negli ultimi anni. Un po’ perché ho visto come si è evoluto il favoloso mondo degli influencer, con le varie coppie felici… A un certo punto si è visto quello che c’era dietro”.

La stoccata alle “coppie felici“, a essere maligni, potrebbe anche rivolgerla a se stessa. Anche lei, infatti, ha fatto parte di quel “mondo degli influencer”, la cui icona è stata Chiara Ferragni, che a un certo punto è andato a rotoli. “Per me – ha riflettuto – è stata la dimostrazione di quanto i social a volte possono essere uno specchietto per le allodole. Così mi sono ripromessa che non voglio far parte di questa narrazione finta, ma allo stesso tempo non mi va di condividere ogni aspetto della mia vita. Quindi se io sono triste e piango, non accendo la telecamera e lo racconto”.

La virata sulla riservatezza è anche dipesa dall’arrivo di Kian. Giulia lo vuole giustamente tutelare. E per farlo evita di far vedere il suo viso sui social, consapevole dei pericoli del web. “Non voglio che magari a dieci anni la gente lo fermi per strada e lui ne possa soffrire – ha dichiarato – Senza contare i pericoli della pedofilia o, banalmente, le aggressioni. Adorerei condividere la cosa più bella della mia vita con chi mi segue, ma scelgo di proteggerlo, di tutelarlo. Se vorrà farsi conoscere mi dirà lui: “Mamma, mi va di essere visto”. Se non vorrà, invece, avrò fatto la cosa giusta e avrò protetto la sua privacy”.

Non lo faccio per moda: il podcast è decollato con ospiti big

Per quanto riguarda il fronte professionale, Salemi è estremamente orgogliosa del suo podcast Non lo faccio – per moda. Oggi è uno dei prodotti più apprezzati della sua categoria. Giulia ha saputo perfezionarlo, grazie allo studio, all’ascolto e a delle ottime idee. Così sono arrivati gli ospiti big: da Melissa Satta ad Alberto Matano, passando per Marco Giallini, Selvaggia Lucarelli, Gabriel Garko, Lorella Cuccarini ed altre personalità celebri. L’influencer è raggiante dei risultati ottenuti:

“Finalmente, grazie al podcast, mettendomi in ascolto e soprattutto lavorando, studiando, preparandomi, pensando in maniera veramente meticolosa ogni piccolo e singolo aspetto del podcast, dal più piccolo e irrisorio a quello più importante, ho dato veramente vita a un progetto che mi rappresentasse al cento per cento, che in due anni è cresciuto tantissimo”.

L’idea del podcast le è venuta dopo che si è messa in gioco nei reality e in altri programmi televisivi. In quella dimensione, però, non sempre riusciva a esprimersi pienamente: “Lo spazio era troppo limitato e spesso ho dovuto giocare il ruolo di quella leggera, con la battutina, con il conduttore che ti prende in giro”. “Grazie al podcast – ha concluso – si è visto il mio lato più serio. Tante persone, che non mi aspettavo, hanno accolto il mio invito. Dalla Pellegrini alla Lucarelli, per non parlare di Marco Giallini. Per me è incredibile che sia venuto da me. Lui non si concede. Ma anche Mia Ceran, la conduttrice di Tv Talk, lei abituata a guidare un programma che commenta la televisione, il fatto che abbia accettato di venire da me, mi ha reso veramente fiera”.