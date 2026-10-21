Pierpaolo Pretelli, le rivelazioni “economiche” su Aurora Ramazzotti: e con Giulia Salemi è notte fonda

Pierpaolo Pretelli continua a tenere la bocca cucitissima sulla situazione sentimentale con Giulia Salemi. Ospite a La Vita in Diretta, l’ex velino ha invece fatto delle curiose rivelazioni su Aurora Ramazzotti, attualmente impegnata a Ballando con le Stelle. Si è parlato dell’influencer dopo che nelle scorse ore sua madre Michelle Hunziker, in un’intervista concessa al settimanale Chi, ha riferito che la figlia ha sofferto molto dai 13 ai 19 anni per essere stata bersagliata da malelingue e cattiverie. Ancora oggi Aurora viene attaccata su diverse questioni. C’è ad esempio chi la etichetta come una mantenuta. Una versione che Pretelli ha smentito.

Aurora Ramazzotti indipendente economicamente? Parla Pierpaolo Pretelli

“Conosco Aurora ed è una bravissima ragazza e una grande mamma. Lei è sempre stata molto autonoma”, ha dichiarato l’ex velino. “So che economicamente è indipendente”, ha aggiunto, smentendo quindi coloro che sostengono che l’influencer sia mantenuta da mamma Michelle Hunziker e da papà Eros Ramazzotti.

Pretelli e Giulia Salemi, silenzio assordante dopo la fine della convivenza: e Matano non domanda nulla

Per quanto riguarda la sua situazione personale, Pretelli non ha spiaccicato una parola. Anche perché il padrone di casa della Vita in Diretta, ossia Alberto Matano, non gli ha domandato alcunché. Il conduttore, nei giorni scorsi, ha invitato nel programma Salemi. E anche in quella circostanza non le ha chiesto nulla sul versante privato.

Come è noto, da giorni si vocifera che la relazione tra i due ex gieffini vip sia arrivata definitivamente al capolinea. Di recente Pierpaolo e l’influencer italo-iraniana hanno interrotto la convivenza. Oggi infatti non vivono più sotto lo stesso tetto.

Per il momento entrambi hanno sposato la linea del silenzio. Né Pretelli né Salemi hanno commentato le indiscrezioni che li vogliono lontani e ormai separati. I presunti ben informati sostengono che parleranno più avanti, dopo aver risolto una serie di situazioni delicate. Dunque la crisi in cui erano piombati non si sarebbe risolta con un epilogo positivo.

Tra l’altro, pochi giorni fa, è anche trapelata una voce curiosa, per non dire bislacca, vale a dire che la rottura sarebbe dipesa da una questione di corna. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia. Anche su tale spiffero i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Silenzio di tomba.