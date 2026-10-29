Pierpaolo Pretelli e le voci di tradimenti, Giulia Salemi rompe il silenzio: poi il bel gesto di mamma Fariba

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non convivono più da settimane. Pare che la relazione, da cui a inizio 2025 è nato il piccolo Kian, sia giunta su un binario morto. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la rottura. Così le voci su di loro si sono moltiplicate. Dagospia ha lasciato intendere tutt’altro che velatamente che potrebbero esserci stati dei tradimenti. “Solo una questione di corna”, ha ironicamente scritto il portale diretto da Roberto D’Agostino. A proposito delle indiscrezioni sulle corna, l’influencer, in occasione della presentazione della seconda stagione di The Traitors Italia, di cui è concorrente, ha rotto il silenzio.

Giulia Salemi: “Non sono stata tradita in amore, in amicizia sì”

“Ho pochissimi amici di cui mi fido davvero e non ho più voglia di allargare la cerchia”, ha dichiarato Salemi, come riporta il quotidiano Leggo. Il tema è poi scivolato sui tradimenti: “Dal punto di vista sentimentale non sono stata tradita, dal punto di vista dell’amicizia mi è successo”. Dunque l’influencer ha voluto sottolineare che, a differenza di quanto riferito da Dagospia, la crisi (o rottura) con Pretelli non è dipesa da una questione di affari di cuore clandestini.

Tra l’altro, sempre ammesso e non concesso che la relazione tra i due influencer sia naufragata, dovrebbe essere rimasto un rapporto rispettoso da ambo le parti. A spingere a pensare ciò sono alcune mosse social di Giulia e di sua madre Fariba Tehrani nei confronti di Pretelli. Salemi continua a elargire like ai post Instagram culinari di Pierpaolo, che di recente sta tentando di imporsi come creator di contenuti sulla cucina.

Il gesto di stima di Fariba Tehrani per Pierpaolo Pretelli

Tra l’altro, nelle scorse ore, è stato protagonista del primo servizio da inviato esperto di ‘food’ a La Vita in Diretta, storico programma del tardo pomeriggio di Rai condotto attualmente da Alberto Matano. Il filmato del suo intervento nel talk è stato rilanciato anche sui social e a catturare l’attenzione è stato il commento di Fariba Tehrani, la quale ha piazzato una carrellata di emoji degli applausi, segno inequivocabile di essere fiera dell’ex velino. Un gesto che certifica anche che i rapporti tra Pretelli e la suocera o ormai ex suocera sono ottimi. E questo porta anche a pensare che con Giulia, qualora la storia sia davvero morta e sepolta, non ci sarebbero state mancanze di rispetto gravi.