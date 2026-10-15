Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Dagospia sgancia la bomba: “Solo una questione di corna”

Continua a essere al centro del gossip la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. O forse è il caso di parlare di ex relazione, visto che sono settimane che diverse fonti affermano che la storia d’amore è giunta definitivamente al capolinea. Al momento i diretti interessati hanno preferito rimanere in religioso silenzio. Nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. Non un buon segnale. Dagospia, nelle scorse ore, ha sganciato una bomba che, se confermata, cambierebbe la narrazione fatta fino ad ora dagli organi di stampa. Il portale diretto da Roberto D’Agostino, in modo tutt’altro che velato, ha parlato di “corna” in riferimento alle cause della presunta rottura.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Dagospia parla di “corna”

Di recente il magazine Chi ha scritto che Salemi e Pretelli hanno interrotto la convivenza, spiegando che a distanza di quasi due anni dalla nascita del loro figlio Kian sono stati travolti da una profonda crisi sentimentale. Dopodiché Gabriele Parpiglia ha sostenuto che la crisi non c’era più, per il semplice fatto che i due si sarebbero definitivamente detti addio. Da quanto venuto a galla, nonostante la fine della relazione (sempre ammesso e non concesso che la storia sia davvero giunta su un binario morto), Pierpaolo e Giulia sarebbero rimasti in buoni rapporti. Nessuno ha parlato di corna prima che lo facesse Dagospia, in un articolo firmato da Ivan Rota. Il giornalista ha fatto una chiara allusione all’infedeltà, citando un film del regista francese François Truffaut:

“Giulia Salemi non proferisce parola, pur essendo ospite in numerosi programmi, sul fatto che si è lasciata da tempo con Pierpaolo Pretelli e che vivono separati. Non si tratta di una crisi, ma della fine di una storia. Ma non drammatizziamo, è solo una questione di corna, come recitava il brutto titolo italiano di un film di François Truffaut…”

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Sulla vicenda della rottura è intervenuto anche l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha dichiarato che né Giulia né Pierpaolo saranno protagonisti nel futuro prossimo di ospitate in tv o di interviste sui giornali per parlare della loro situazione privata in quanto “ci sono molte cose confuse” che, pare, dovrebbero sistemare.

Non resta che attendere che i diretti interessati rompano il silenzio e forniscano la loro versione dei fatti. Nel frattempo è sicuro che non vivono più sotto lo stesso tetto.