Giulia Salemi intervista Alberto Matano, si parla di nozze con Pierpaolo Pretelli e cala il gelo

Alberto Matano ha fatto tappa al podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio per moda”, e si è confessato a ruota libera. Tra i tanti argomenti toccati, c’è stato quello degli attriti avuti con Lorella Cuccarini. I due condussero in tandem “La Vita in Diretta” nella stagione 2019-2020. La ballerina accusò il collega di essere maschilista ed egocentrico. Nel corso della chiacchierata si è anche parlato di matrimoni. L’ex mezzo busto del Tg1 ha sottolineato di essere innamoratissimo del marito, l’avvocato cassazionista romano Riccardo Mannino. Ha poi chiesto all’influencer di Pierpaolo Pretelli. Salemi ha subito cambiato argomento (pare che con il compagno stia vivendo un momento delicato culminato con l’interruzione della convivenza). Durante l’intervista, Giulia ha anche ricordato che Matano è stato uno dei pochissimi personaggi del mondo dello spettacolo che ha dato supporto a Pretelli in un periodo complesso. Il riferimento, quasi certamente, è stato alla vicenda scatenata da Fabrizio Corona a “Falsissimo” mesi fa. L’ex re dei paparazzi fece allusioni a un rapporto di presunti favoritismi sentimentali tra Alfonso Signorini e l’ex velino, che si ritrovò catapultato al centro di indiscrezioni fastidiose.

Alberto Matano risponde a distanza di anni alle accuse di Lorella Cuccarini

Salemi ha ricordato che qualcuno definì Matano “maschilista” ed “egocentrico”. Quel qualcuno è Lorella Cuccarini. Il giornalista ha così risposto sulla questione: “Ognuno ti percepisce in un modo. Se qualcuno mi ha percepito in quel modo, avrà avuto quella visione. Non posso dire che ha sbagliato. Io non mi ci ritrovo in quelle definizioni. E per fortuna che tanti non pensano quella cosa. Ma il tempo lenisce tutto”. Il conduttore ha anche rimarcato che quando scoppiò la polemica con Cuccarini, venne difeso in modo spontaneo da tante sue colleghe con le quali aveva lavorato.

Spunta il tema del matrimonio con Pretelli e cala il gelo

Salemi ha ‘torchiato’ Matano sulla sua vita sentimentale. Il giornalista ha speso parole di profondo amore e di forte stima nei confronti del marito. “Siamo tutti e due sposati. Io lo sono e tu?”, ha domandato a bruciapelo a Giulia che ha prontamente cambiato argomento: “Vuoi rigirare l’intervista?” Come è noto, l’influencer e l’ex velino non sono sposati. Anzi, da settimane si sussurra che abbiano interrotto la convivenza e che il loro legame stia attraversando un momento molto complicato.

Matano vicino a Pretelli dopo le insinuazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini

Salemi ha tagliato corto sulla sua situazione sentimentale. Non ha invece tagliato corto sulla vicenda degli attacchi di Corona a Signorini e Pretelli. Non ha mai nominato l’ex re dei paparazzi e nemmeno l’ex direttore di Chi. Ma quasi certamente è a quella vicenda che si è riferita quando a Matano ha confidato: “Con Pierpaolo sei veramente un cuore”. “Lui è una persona speciale”, la risposta del giornalista. “Sei un vero amico di Pierpaolo e sei stato una delle pochissime persone che gli sei stato vicino in un momento…”, ha aggiunto Salemi. “È una questione di giustizia”, ha chiosato Matano.