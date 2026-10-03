Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il gesto rivelatorio di lei dopo la fine della convivenza

Si sarebbero addensate nubi plumbee, da tempesta, sulla relazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, i quali, dopo essere diventati genitori del piccolo Kian a gennaio 2025, avrebbero nelle scorse settimane interrotto la convivenza. Non è chiaro se si tratti di una pausa di riflessione con spiragli di riconciliazione oppure se la love story sia arrivata definitivamente ai titoli di coda. Dopo che la notizia è rimbalzata ovunque negli ultimi giorni, i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo le voci sul loro conto. Nelle scorse ore, però, c’è stato un gesto social ‘rivelatorio’ di Giulia nei confronti di Pierpaolo.

Giulia Salemi: cosa dice il like a Pierpaolo Pretelli

Da settimane Pretelli sta esplorando il mondo della cucina, realizzando post di ricette di vari cibi. L’ultima proposta è stata quella dei muffin ai mirtilli e yogurt. Nella presentazione ha spiegato che suo figlio Kian va matto per questo tipo di dolce. Il contenuto ha incassato molti like, tra cui è spiccato quello lasciato da Salemi. Un gesto che, in questa fase del rapporto, potrebbe rivelare che i due influencer, nonostante il distacco, continuano a supportarsi.

In altre parole, non ci sarebbe una ‘guerra’ in corso. Nel mondo vip e non solo, svariate volte si sono visti personaggi togliere il ‘segui’ e le foto da Instagram non appena nella loro relazione le cose si sono messe male. Giulia e Pierpaolo, invece, non sono scivolati verso questa pratica. Anche perché, raccontano presunti ben informati, all’origine della crisi non ci sarebbero gravi mancanze di rispetto. Pare che i problemi di coppia siano altri: incompatibilità caratteriali e altri grattacapi che, a lungo andare, se non risolti, rischiano di logorare un legame.

Tuttavia si è sempre nel campo delle ipotesi dato che, come già accennato, da quando è filtrata l’indiscrezione sulla fine della convivenza, sia lei sia lui sono rimasti in religioso silenzio, evitando ogni tipo di commento. Quel che è certo è che Pretelli da giorni sui social si mostra in una casa che non è quella in cui vivono Giulia e il figlio. Altra cosa sicura è che Pierpaolo e Giulia da settimane non si mostrano pubblicamente affiatati e uniti. A questo punto la domanda è una sola: crisi passeggera o rottura definitiva? Padre Tempo, come sempre, fornirà tutte le risposte del caso.