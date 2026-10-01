“Convivenza finita”, le reazioni di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: poi la voce su Ariadna, ex di lui

Uno dei temi caldi di queste ore per gli amanti del gossip è la presunta interruzione della convivenza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la cui storia d’amore è sbocciata nel 2020 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ed è culminata a gennaio 2025 con la nascita del figlio Kian. Il settimanale Chi ha riferito che i due non vivono più nello stesso appartamento a Milano e che stanno cercando di capire se la relazione può avere un futuro oppure no. In altre parole, si sarebbero presi una pausa. La situazione sentimentale sarebbe tutt’altro che rosea. Dagospia, dopo che la voce della separazione è diventata virale, ha sussurrato un’indiscrezione piuttosto sorprendente, ipotizzando che Pretelli pensi ancora all’ex Ariadna Romero, con la quale ha avuto il figlio Leonardo nel 2017.

Crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Dagospia: “Lui penserebbe ancora ad Ariadna Romero”

“Forte crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che non abitano più insieme. Pare che lui pensi ancora alla sua ex Ariadna Romero da cui ha avuto un figlio, ma che ora è legata a Julio Iglesias Jr”, si legge su Dagospia. L’indiscrezione è curiosa, ma è assolutamente da prendere con le pinze. Pretelli e Romero si sono lasciati anni fa e hanno sempre avuto un ottimo rapporto da genitori separati, sostenendosi a vicenda. Ma non c’è mai stato nulla che facesse pensare che lui fosse ancora innamorato di lei e viceversa.

Convivenza finita? Le reazioni di Salemi e Pretelli

Per quanto invece riguarda la voce della fine della convivenza tra Salemi e Pretelli, come hanno reagito i diretti interessati a quanto reso noto dal magazine Chi? Si parta con il sottolineare che né lei né lui hanno smentito, il che spinge a credere che davvero non vivano più sotto lo stesso tetto al momento. C’è poi da evidenziare che entrambi hanno continuato a pubblicare contenuti professionali sui rispettivi profili social.

Giulia ha realizzato un video sponsorizzato in cui è apparsa alle prese con l’inglese, lingua che sta migliorando. Inutile dire che sotto al post in questione una sfilza di follower le ha chiesto un commento sulla situazione con Pretelli, ricevendo come risposta un assordante silenzio. Evidentemente in questo momento l’influencer reputa che non siano ancora maturi i tempi per riferire pubblicamente gli sviluppi della sua relazione.

Anche Pretelli non ha smesso di postare. Da tempo sta provando la via delle ricette culinarie su Instagram e nelle scorse ore ha proposto quella del flan di zucca con fonduta di Parmigiano. Risultato? Stesso discorso fatto per Salemi: tantissimi utenti gli hanno chiesto una spiegazione sulle voci relative alla fine della convivenza. Al pari della compagna o forse ex, il 36enne di Maratea si è trincerato dietro a un silenzio tombale. Della serie: chi vivrà, vedrà.