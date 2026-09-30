Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non convivono più, i motivi della crisi: non c’entrano i tradimenti

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. I due influencer, che sono diventati genitori di Kian nel gennaio 2025, starebbero affrontando un periodo di profonda crisi. Lo rivela il settimanale Chi che ha anche pubblicato delle foto in cui si vedono Giulia e Pierpaolo fare una passeggiata al parco a Milano con il loro piccolo, per poi salutarsi e andarsene ognuno per la propria strada. Lui, con Kian, si è diretto prima al supermercato e poi è sparito all’interno del portone di un palazzo che non è quello in cui abitava con Giulia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi nera: non vivono più nella stessa casa

Al momento è prematuro parlare di separazione definitiva. Non sembrano però esserci dubbi sul fatto che la situazione, a livello familiare, sia molto complessa. I sospetti che la convivenza si fosse interrotta avevano cominciato a farsi largo anche in tantissimi fan che, di recente, analizzando gli ultimi contenuti social diffusi in rete da Pretelli, hanno notato che i video non erano girati nella casa in cui viveva con Salemi e Kian, bensì in un’altra abitazione. Su Instagram hanno iniziato a piovere una miriade di domande indirizzate ai diretti interessati che, per ora, preferiscono non commentare in alcun modo la loro vicenda sentimentale.

Altro elemento rilevante fatto notare dal magazine Chi è che Giulia e Pierpaolo, in riferimento alle già citate foto al parco milanese, si sono salutati con un abbraccio e un bacio affettuoso sulla guancia. Non sulla bocca. Un gesto che lascia trasparire una certa distanza, ma che spinge anche a pensare che l’allontanamento, sempre ammesso e non concesso che sia avvenuto, non si sarebbe verificato in modo traumatico. La stima e il rispetto reciproci ci sarebbero ancora, forse è venuto a mancare altro.

Nessun tradimento tra Giulia e Pierpaolo, i problemi di coppia sarebbero da ricercare altrove

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. La prima, attraverso una storia Instagram, ha reso noto che una sua fonte fidata l’ha informata sul fatto che Salemi e Pretelli sarebbero “arrivati alla fine”. Venza ha invece scritto di aver sentito personalmente Pierpaolo in questi giorni e ha confermato che l’ex velino starebbe attraversando un “momento di crisi delicato” con Giulia. Venza ha assicurato che non ci sarebbero di mezzo tradimenti. I problemi di coppia sarebbero altri. “Al momento hanno deciso di proseguire ognuno per la propria strada, continuando a vedersi come due ottimi genitori”, ha concluso Venza.