Pierpaolo Pretelli compie 36 anni, la crisi con Giulia Salemi spazzata via: le parole dell’influencer

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avrebbero vissuto nei mesi scorsi un periodo di crisi sentimentale. A un certo punto, addirittura, qualcuno ha parlato di rottura. I diretti interessati hanno preferito restare in silenzio ed evitare commenti sulla loro situazione privata. Se un momento buio c’è stato, è ormai alle spalle, come emerge chiaramente dall’ultimo post pubblicato su Instagram dall’influencer di Maratea che, nel festeggiare il suo 36esimo compleanno, ha speso parole di profonda stima per la compagna, aggiungendo di sentirsi particolarmente grato alla vita per tutto quello che ha ottenuto fino ad ora.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: addio crisi

Sono in crisi, forse si sono lasciati, qualcosa si è rotto… Sono le voci che per mesi si sono rincorse sul presunto distacco che avrebbero vissuto i due influencer e personaggi televisivi. Lo scorso maggio, sulla vicenda, era intervenuto anche il giornalista e opinionista tv Roberto Alessi, che aveva raccontato di aver saputo da fonti attendibili che Giulia e Pierpaolo avevano attraversato un periodo complesso, ma che si erano già lasciati il peggio alle spalle.

Secondo Alessi, alla base delle difficoltà, ci sarebbe stata la nascita di Kian, il figlio della coppia. Non perché un bimbo sia un problema di per sé, ci mancherebbe. Il punto, ha sostenuto il giornalista, è che un bebè non di rado cambia gli equilibri di una relazione. E Pretelli e Salemi ci avrebbero messo un pochino a trovare le nuove ‘misure’. Ora tutti gli ‘aggiustamenti’ sarebbero stati completati.

E infatti oggi i due sorridono e sono felici. “36 oggi. Guardo quello che ho e mi sento fortunato. Al mio fianco ho una donna speciale e due figli meravigliosi, oltre alle mie passioni, che sono diventate il mio lavoro”, ha scritto Pierpaolo che ha aggiunto: “La mia speranza è riuscire a restituire alla vita almeno una parte di tutto quello che lei ha dato a me”. Il pensiero, apparso a corredo di un carosello di fotografie in cui Pretelli si mostra contento con i suoi affetti più stretti, è stato molto apprezzato dalla compagna. “E meriti ancora di più papino”, ha chiosato Salemi rivolgendosi al compagno, fresco di esperienza all’Isola dei Famosi.

L’ex gieffino vip è stato uno dei protagonisti della nuova edizione del reality dei naufraghi. Le riprese si sono concluse nelle Filippine pochi giorni fa. Il programma, condotto da Selvaggia Lucarelli, dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 in autunno o in inverno.