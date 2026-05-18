Giulia Salemi e Pretelli, finito il momento più buio: Alessi rivela i dettagli della crisi, “c’entra il figlio”

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, negli ultimi mesi, la crisi c’è stata, ma non ha spezzato il legame ed è stata superata. Questo almeno è ciò che riferisce il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che, tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram e su quello della testata “L’Edicola”, ha spiegato che i due influencer hanno attraversato un periodo non facile dal punto di vista sentimentale a causa delle dinamiche di coppia cambiate inevitabilmente dopo la nascita del loro primo figlio, Kian (per Salemi si tratta della prima maternità, Pretelli invece è padre anche di Leonardo, avuto dalla relazione con Ariadna Romero). L’ora più buia, però, sarebbe stata messa alle spalle. Oggi i due avrebbero trovato nuovi equilibri e avrebbero ritrovato la serenità smarrita.

Roberto Alessi afferma che la crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli c’è stata, ma è stata superata

Alessi ha ricordato che lui stesso aveva affermato che Giulia e Pierpaolo erano in crisi, evidenziando che la notizia gli era stata confermata da persone molto vicine ai diretti interessati. “Mi hanno detto che le dinamiche tra loro non funzionavano più bene per l’arrivo di Kian, che ha compiuto un anno”, ha riferito il giornalista nelle scorse ore. “Il piccolo – ha aggiunto – ha creato problemi all’interno della coppia. Fortunatamente li ho incrociati e posso dire che sono tornati ad amarsi, anzi non hanno mai smesso, però qualcosa era cambiato”.

Le dichiarazioni di Pretelli al posto di spegnere il gossip lo hanno alimentato

Da quando hanno cominciato a rincorrersi le voci di crisi, Pretelli e Salemi hanno preferito non esporsi e non rilasciare dichiarazioni. L’ex velino, anche quando qualche settimana fa è stato intervistato a Verissimo, non ha smentito seccamente le indiscrezioni. Non ha nemmeno ammesso che abbia trascorso un periodo di difficoltà con la compagna, sia chiaro. Quando però la conduttrice Silvia Toffanin gli ha chiesto se andasse tutto bene, ha fatto un discorso generale, dicendo che anche la sua coppia, come tutte quelle di lunga durata, è soggetta ad alti e bassi. Ha inoltre sottolineato che non c’era alcuna rottura all’orizzonte.

In sintesi, ha sì smentito che con Giulia fosse ai ferri corti, ma non ha dichiarato che tutto procedesse a gonfie vele. E infatti le sue dichiarazioni, al posto di spegnere il chiacchiericcio, lo hanno alimentato ulteriormente.