Giulia Salemi e Pretelli, parlano gli amici: “Sono davvero in crisi”. La reazione di Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi “sono davvero in crisi”. Lo ha dichiarato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, attraverso il suo profilo Instagram. Il giornalista ha scritto che la coppia starebbe attraversando un momento buio e che l’informazione l’ha appresa da persone vicinissime ai due influencer. A distanza di poche ore dalla pubblicazione del retroscena, Pretelli ha in qualche modo replicato a quanto sussurrato sulla sua relazione sentimentale. L’ex velino, che venerdì 1 maggio è stato ospite della trasmissione di Rai 1 La Vita in Diretta, poco prima che andasse in onda il talk, si è ripreso da solo nei corridoi del programma di Alberto Matano, portando la mano all’orecchio e fingendo di essere all’ascolto del vociferare sul suo conto. Trattasi del gesto tipico e sarcastico di chi vuol mostrare di aver udito quanto esternato da presunti ben informati. In altri termini, Pretelli, attraverso il video, ha voluto smentire le parole di Alessi.

Giulia Salemi, invece, a differenza del compagno, ha preferito non dare alcuna importanza all’indiscrezione. E, infatti, l’ha totalmente ignorata, non rendendosi protagonista di alcun gesto. Tantomeno ha rilasciato alcuna dichiarazione. Non è la prima volta nell’ultimo periodo che trapelano voci di una presunta crisi dei cosiddetti “Prelemi”. Della questione, ha parlato lo stesso Pierpaolo qualche settimana fa a Verissimo. Intervistato da Silvia Toffanin, ha detto che con Giulia vive momenti ‘alti e bassi’ tipici delle relazioni di lunga durata, aggiungendo però che è tutto nella normalità e che non c’è alcuna rottura all’orizzonte.

Ha inoltre rivelato, a proposito del fatto che con Giulia si mostri sempre meno sui social (dettaglio che a molti ha fatto gridare alla crisi), di avere deciso di proteggere maggiormente la sua privacy. In particolare, ha spiegato di comprendere la curiosità dei fan desiderosi di essere messi al corrente delle sue faccende personali, ma dall’altro lato ha rimarcato di aver ritenuto più saggio salvaguardare di più la sua sfera privata. Poco prima che iniziassero a serpeggiare voci sulla presunta crisi, Pretelli ha anche dovuto fronteggiare le illazioni di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha sostenuto che avesse avuto un legame opaco con Alfonso Signorini, salvo poi fare dietrofront e chiedere scusa all’influencer.