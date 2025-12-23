“Sistema Signorini”, Corona chiede scusa a Pretelli: colpo di scena e motivi

Fabrizio Corona ha fatto un passo indietro su Pierpaolo Pretelli. L’ex re dei paparazzi, nella seconda puntata dedicata a quello da lui definito il “sistema Signorini” e per cui si è già beccato una denuncia, ha chiesto scusa al compagno di Giulia Salemi dopo che una settimana fa ha mandato in onda un suo video, lasciando intendere che lo avesse inviato al conduttore del Grande Fratello Vip. Si è poi scoperto che quel filmato risaliva ad anni fa e nulla c’entrava con l’inchiesta. Un errore di non poco conto, a cui Corona ha provato a mettere una pezza. Ma la frittata ormai era fatta visto che Pretelli, in questi giorni, ha subito una shitstorm su Instagram che l’ha costretto addirittura a chiudere i commenti sotto ai suoi contenuti.

Fabrizio Corona chiede scusa a Pierpaolo Pretelli e al pubblico

“Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio, chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”, ha dichiarato Corona nella puntata di Falsissimo pubblicata il 22 dicembre 2025. Un dietrofront inaspettato che ha attirato sull’ex re dei paparazzi diverse critiche. Ovviamente non perché ha chiesto scusa, fatto positivo, quanto piuttosto perché non ha verificato le fonti spacciando una notizia infondata che ha procurato un danno d’immagine non indifferente all’ex velino di Striscia la Notizia.

Di riflesso è stata colpita anche Giulia Salemi che si è ritrovata il profilo Instagram pieno di commenti di persone che l’hanno invitata a spiegare i rapporti tra Pretelli e Signorini.

I giorni da incubo vissuti da Pretelli

La coppia, saggiamente, per il momento ha scelto di rimanere in silenzio a livello mediatico. Non è dato sapere se ha proceduto con una denuncia o meno nei confronti di Corona, a differenza di Signorini che ha già messo al lavoro i suoi avvocati.

Quel che invece sembra certo è che Pretelli ha vissuto giorni da incubo. Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter “Vale tutto”, ha scritto che lo showman è rimasto traumatizzato dall’intera vicenda e che si è chiuso in casa per giorni, perdendo anche dei contratti di sponsorizzazione in quanto ha deciso di non pubblicare contenuti brandizzati sui social per evitare di essere sommerso di messaggi inerenti alla bufera scatenata da Corona su Signorini.