Caso Signorini, Pretelli traumatizzato e in crisi con Giulia Salemi? Ecco la verità

Fabrizio Corona ha scatenato una bufera su Alfonso Signorini nei giorni scorsi. A essere travolti dalla tempesta sono anche stati altri vip orbitanti attorno al mondo della televisione. Tra questi Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’ex re dei paparazzi, nel corso del podcast Falsissimo, in riferimento al presunto ‘sistema Signorini’, ha lasciato intendere che anche l’ex velino di Striscia la Notizia avrebbe avuto contatti non limpidi con il conduttore del Grande Fratello Vip. Su Instagram è scoppiato il finimondo. Pretelli è stato raggiunto da una serie di messaggi odiosi di utenti che lo hanno accusato di aver concesso favori intimi al giornalista. Gli odiatori, di riflesso, si sono anche scagliati contro Salemi. Opportuno sottolineare che al momento non c’è uno straccio di prova che Pierpaolo e Signorini abbiano avuto qualsivoglia legame di natura intima.

Bufera su Alfonso Signorini, gesto di Giulia Salemi per Pierpaolo Pretelli

Tra le tante supposizioni infondate che sono circolate sul web negli ultimi giorni, c’è anche quella in cui è stato sostenuto – pure in questo caso senza alcun tipo di prova alla mano – che Salemi avrebbe preso malissimo quanto esternato da Corona, mettendo in discussione la sua relazione sentimentale. Cosa c’è di vero? Nulla, come confermato da un gesto inequivocabile compiuto dall’influencer nelle scorse ore.

Giulia, tra le sue storie Instagram, ha fatto apparire una foto in cui si vede Pretelli mentre suona il pianoforte con al fianco il figlio Kian. “Collezionando ricordi indimenticabili”, la dolce didascalia scritta da Salemi a corredo del post. In altre parole, con il compagno è più unita che mai. Altro che crisi per le rivelazioni dell’ex re dei paparazzi.

Pretelli “traumatizzato”

L’ex velino di Striscia la Notizia, nei giorni scorsi, per arrestare la shitstorm da cui è stato colpito, aveva tolto la possibilità agli utenti di commentare i suoi contenuti Instagram. Selvaggia Lucarelli aveva rivelato che Pretelli era rimasto “letteralmente traumatizzato” dagli eventi scatenati da Corona e non usciva di casa perché si sentiva “sporco”.

La giornalista aveva inoltre rivelato che lo showman aveva perso la possibilità di onorare molti contratti per sponsorizzazioni natalizie perché qualunque post avrebbe divulgato sarebbe finito per essere sommerso da un’infinità di richieste, molte delle quali volgari, sulla questione Signorini.